Россияне восхваляют Ломаченко и проклинают Усика на фоне скандала с Онуфрием

Боксер продолжает публично поддерживать УПЦ (МП)

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко, который недавно завершил карьеру, вновь угодил в скандал. На этот раз боксер поддержал митрополита УПЦ (МП) Онуфрия (Ореста Березовского), которого президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства.

Соответствующий пост Ломаченко опубликовал в Instagram. Публикация Василия вызвала восторг у россиян. К слову, страница боксера недоступна для просмотра из Украины.

"У человека могут забрать паспорт и все земное, но веру и любовь – никак! Уважаемый блаженный митрополит Онуфрий – человек, которого Господь поставил на свое место для равновесия борьбы с врагами.

Любое доброе дерево приносит добрые плоды, а плохое – плохие. Не может плохое дерево приносить хорошие плоды, а хорошее – плохие. Мир всем", – написал Ломаченко.

Этот пост вызвал восторг у россиян. Представители РФ приглашают Василия к себе. Кроме того, досталось чемпиону мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе, олимпийскому чемпиону Александру Усику (23-0, 14 КО). В комментариях под публикацией Усика называют "Иудой" и "предателем".

Какое влияние решение о прекращении гражданства Онуфрия будет иметь на будущее УПЦ МП, рассказал "Телеграфу" политолог Владимир Фесенко в материале "Онуфрий будет бегать по судам: Фесенко о лишении главы УПЦ украинского гражданства".

Напомним, Россия ракетами ударила по Белгород-Днестровскому лицею (Одесская область), где учился Ломаченко. Василий на своей странице в Facebook опубликовал фото последствий удара, однако не упомянул, что это сделала РФ. Из-за этого волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко наехали на боксера. Также спортсмена критикуют в сети. Нашлись и те, кто поддержал Ломаченко.