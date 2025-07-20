Надя Дорофеева в эффектном наряде исполнила гимн Украины перед боем Усика в Лондоне (видео, фото)

Надя Дорофеева, кроме своего голоса, поразила зрителей эффектным нарядом.

Перед началом боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа на арене "Уэмбли" в Лондоне прозвучал гимн Украины. Его исполняла певица Надя Дорофеева, которая, кроме своего голоса, поразила зрителей эффектным нарядом.

Видео выступления Дорофеевой уже опубликовано в сети. Артистка очень хорошо выступила, сорвав аплодисменты от всех, кто был на трибунах и буквально "зажгла" стадион. Для выступления певица выбрала очень эффектный наряд, фото которого появилось в Instagram.

Надя Дорофеева перед выступлением в Лондоне

Напомним, в Лондоне уже начался бой, в котором сошлись чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) проведут объединение. В первом поединке между боксерами, который прошел в августе 2023 года, украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала.

Накануне Усик и Дюбуа провели открытые тренировки, Александр появился на публике в футболке с важным посланием, после чего Кот и Динамит встретились лицом к лицу на совместной пресс-конференции. Кроме того, чемпионы провели официальную процедуру взвешивания, на которой британец значительно перевесил украинца.

Кстати, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком. Добавим, что в день боя букмекеры "добавили" шансов Коту.