Ждать еще долго: ИИ назвал год, в котором Путин может умереть

Grok год был назван на основе ряда на основе ряда факторов

Один из самых популярных вопросов, который крутится вокруг персоны российского президента Владимира Путина — когда он умрет. Многие предполагают, что в случае его смерти, как минимум, закончится война в Украине.

"Телеграф" решил узнать ответ на этот вопрос у искусственного интеллекта Grok. Он назвал самый вероятный год, когда кремлевский глава ушел бы из жизни.

Стоит ответить, что это лишь ответ ИИ, который составляется на основе многих данных из открытых источников. Однако нельзя воспринимать его за чистую правду.

Когда умрет Путин по мнению ИИ

Grok, основываясь на возраст, внешний вид и образ жизни Путина, предполагает, что президент РФ может умереть в 2037 году. Тогда ему будет 85 лет.

ИИ отмечает, что родители Путина прожили 87 и 88 лет. На эти цифры, в том числе, опирался искусственный интеллект.

Портрет Путина сгенерировал ИИ Grok

Также был учтен активный образ жизни Путина и отсутствие подтвержденных данных о критических заболеваниях. В этом случае Grok не исключает возможность долголетия.

В то же время он подчеркнул, что среди факторов, которые могут немного сократить срок жизни Путина по сравнению с максимальной генетической предрасположенностью: стресс от политической деятельности и потенциальные риски (покушения и т.д.).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что искусственный интеллект предположил, кто и где мог бы ликвидировать Путина. Он назвал сразу несколько неожиданных сценариев.

Также искусственный интеллект сказал, где могут похоронить Путина, когда он умрет.