Россия получила по носу в баскетболе

Санкции против российского баскетбола продлены

В пятницу, 14 марта, Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола (FIBA) провел свое первое в этом году заседание в своей штаб-квартире в Швейцарии. На нем организация решила продлить отстранение российских и белорусских сборных и клубов.

Об этом сообщает пресс-служба FIBA на своем официальном сайте. Санкции против российского баскетбола продлятся как минимум до мая 2025 года, когда состоится следующее заседания центрального совета FIBA.

"Статус России и Беларуси продлен до следующего заседания Центрального совета ФИБА, которое состоится в мае 2025 года", — гласит сообщение от организации.

Напомним, что в марте 2022 года FIBA ​​отстранила национальные сборные, а также все мужские и женские клубы России и Беларуси из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб "Црвена Звезда" в Белграде (Сербия) устроил настоящий российский шабаш на трибунах во время домашнего матча Евролиги против литовского "Жальгириса" (80:86). Евролига выступила з заявлением после игры.