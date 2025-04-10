В России президент баскетбольного клуба избил футболиста: причина удивила всех

В РФ произошла необычная драка

Главный тренер и президент баскетбольного клуба "Динамо-Владивосток" Эдуард Сандлер избил футболиста "Динамо" (Владивосток) Антона Мухина. Инцидент произошел в бане.

Об этом сообщает "Чемпионат". По информации источника, конфликт начался в общественной парной.

Сандлер ударил Мухина по лицу из-за того, что футболист с ним не поздоровался и хотел сесть рядом на свободное место. Дебошира выгнали из заведения, но Эдуард дождался Антона на выходе, где нанес тому 4 удара — 2 по лицу и 2 по спине.

Мухин был госпитализирован, ему поставлен диагноз "Сотрясение головного мозга. Дисторсия шейного отдела позвоночника. Ушиб мягких тканей левой окологлазничной области". Футболист обратился с заявлением в полицию.

Добавим, что Сандлер ранее был судим. Функционера обвиняли в нецелевом использовании средств баскетбольного клуба "Спартак-Приморье". В 2016 году суд отправил Эдуарда за решетку на 2 года, однако в октябре следующего года его освободили условно-досрочно. К слову, Мухин играет во Владивостоке на правах аренды. Контракт игрока принадлежит Пари НН.

В сети были удивлены причиной инцидента.

Ранее российский спортивный чиновник спровоцировал грандиозный скандал на чемпионате Европы по борьбе. Инцидент произошел в Словакии, куда не пустили лидера сборной РФ.