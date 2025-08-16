Футбольный клуб могут исключить из еврокубков из-за искажения истории

В Польше требуют максимального наказания для израильской команды

Польский "Ракув" подал официальную жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить из еврокубков израильский "Маккаби" Хайфа. Команды провели между собой два матча в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги конференций, поляки победили с общим счетом 2:1.

Во время игры в Дебрецене (Венгрия) 14 августа болельщики израильского клубу вывесили баннер "Убийцы с 1939 года". Теперь "Ракув" требует сатисфакции, передает пресс-служба польского клуба. Так как "Маккаби" Хайфа уже вылетел из ЛК, поляки требуют не допустить эту команду в следующий розыгрыш еврокубков.

После возмутительных инцидентов с участием болельщиков "Маккаби Хайфа" во время матча в Дебрецене мы подали официальную жалобу в УЕФА, требуя, среди прочего, исключить израильский клуб из европейских турниров в следующем сезоне из-за неоднократных нарушений правил федерации. Мы не согласны с фальсификацией исторической правды. Поляки часто рисковали жизнью, укрывая евреев и организуя движения сопротивления против нацистской Германии. ФК "Ракув"

Баннер "Убийцы с 1939 года" на матче "Маккаби" Хайфа - "Ракув"

Отметим, УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Маккаби" (Хайфа) из-за скандального баннера. Команде грозит штраф и закрытие части трибун в следующих играх.

Добавим, что данный баннер наделал шумиху в Польше и Израиле. Президент Польши Кароль Навроцкий разместил в соцсетях сообщение, в котором написал, что баннер "скандальный" и оскорбляет польских жертв Второй мировой войны, в том числе три миллиона евреев. Министерство иностранных дел Польши заявило, что провело беседу с послом Израиля в стране Яковом Финкельштейном.

Яков выразил крайнее возмущение скандальным содержанием баннера, вывешенного израильскими болельщиками, и поблагодарил посольство Израиля в Польше за его решительное осуждение. МИД Польши

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов. Бело-синие дважды уступили кипрскому "Пафосу".