Футбольний клуб можуть виключити з єврокубків через спотворення історії

У Польщі вимагають максимального покарання для ізраїльської команди

Польський "Ракув" подав офіційну скаргу до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогою виключити із єврокубків ізраїльський "Маккабі" Хайфа. Команди провели між собою два матчі в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, поляки перемогли із загальним рахунком 2:1.

Під час гри у Дебрецені (Угорщина) 14 серпня вболівальники ізраїльського клубу вивісили банер "Вбивці з 1939 року". Наразі "Ракув" вимагає сатисфакції, передає пресслужба польського клубу. Оскільки "Маккабі" Хайфа вже вилетів із ЛК, поляки вимагають не допустити цю команду до наступного розіграшу єврокубків.

Після обурливих інцидентів за участю вболівальників "Маккабі Хайфа" під час матчу в Дебрецені ми подали офіційну скаргу до УЄФА, вимагаючи, серед іншого, виключити ізраїльський клуб із європейських турнірів у наступному сезоні через неодноразові порушення правил федерації. Ми не погоджуємося з фальсифікацією історичної правди. Поляки часто ризикували життям, приховуючи євреїв та організовуючи рухи опору проти нацистської Німеччини. ФК "Ракув"

Банер "Вбивці з 1939 року" на матчі "Маккабі" Хайфа — "Ракув"

Зазначимо, УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти "Маккабі" (Хайфа) через скандальний банер. Команді загрожує штраф та закриття частини трибун у наступних іграх.

Додамо, що цей банер наробив галас у Польщі та Ізраїлі. Президент Польщі Кароль Навроцький розмістив у соцмережах повідомлення, в якому написав, що банер "скандальний" і ображає польських жертв Другої світової війни, у тому числі три мільйони євреїв. Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що провело бесіду з послом Ізраїлю в країні Яковом Фінкельштейном.

Яків висловив крайнє обурення скандальним змістом банера, вивішеного ізраїльськими вболівальниками, і подякував посольству Ізраїлю в Польщі за його рішуче засудження. МЗС Польщі

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів. Біло-сині двічі поступилися кіпрському "Пафосу".