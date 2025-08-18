"Вам там самое место": "скрепный" российский комментатор отправил женщин на кухню (видео)
Диктор извинился за свои слова в прямом эфире
Российский комментатор Александр Боярский посоветовал женщинам "заниматься мужьями" в прямом эфире. На следующий день после трансляции диктор извинился.
Соответствующий пост Александр разместил на своем telegram-канале. Боярский в первую очередь попросил прощение у судьи матча Арины Станововой.
Я совершил ошибку. И в первую очередь хочу извиниться перед девушкой арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора. В матче академий "Родины" и "Зенита" в ЮФЛ меня захлестнули эмоции и я сказал то, что сказал.
Вечером я выпал из инфорпространства, потому что очень переживал. Я сразу понял, чем это может обернуться. Приношу так же извинения ФК и Академии "Родина", с которыми сотрудничал.
Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки – это украшение футбола. Еще раз хочу извиниться перед Ариной.
К слову, Академия "Родина" после инцидента прекратила сотрудничество с Боярским. Также клуб планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России.
Напомним, во время матча юношеских команд "Родины" и "Зенита" Боярский выдал "скрепную" речь о роли женщин в футболе и не только.
Ну давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто. Ну каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются. Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов, есть женский футбол, вам там самое место.
