"Вам там самое место": "скрепный" российский комментатор отправил женщин на кухню (видео)

Я совершил ошибку. И в первую очередь хочу извиниться перед девушкой арбитром Ариной Станововой и ее коллегами по футбольному цеху. Конечно, я был не прав и в полной мере это осознаю. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора. В матче академий "Родины" и "Зенита" в ЮФЛ меня захлестнули эмоции и я сказал то, что сказал.

Вечером я выпал из инфорпространства, потому что очень переживал. Я сразу понял, чем это может обернуться. Приношу так же извинения ФК и Академии "Родина", с которыми сотрудничал.

Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки – это украшение футбола. Еще раз хочу извиниться перед Ариной.