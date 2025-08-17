Украинская футболистка получила эпичную красную карточку, исполняя аут (видео)

Необычная красная карточка была показа в украинской женской лиге

В воскресенье, 17 августа, в чемпионате Украины по футболу среди женщин сезона 2025/26 состоялось несколько матчей. В частности "Ладомир" и "Пантеры" расписали ничью (1:1).

Встреча, которая состоялась во Владимире (Волынская область) на стадионе "Олимп" порадовала не только двумя голами, но и необычным удалением. Об этом сообщает "Телеграф".

На 76-й минуте матча при счете 0:1 в пользу гостей футболистка "Пантер" Мария Тихонова вбрасывала аут. Соперница всячески мешала ей, и тут эмоции взяли свое. Мария швырнула мяч прямо в голову футболистке "Ладомира". Рефери тут же остановила игру и показала Тихоновой красную карточку за неспортивное поведение. К слову, вторая участница конфликта, которая получила мячом в голову, также заработала предупреждение от арбитра.

Нарушение правил и удаление Тихоновой смотреть с 1:41:41

Добавим, что "Ладомир" воспользовался большинством и сумел сравнять счет. За хозяев на 88-й минуте отличилась Дана Коротчук. В составе "Пантер" гол на свой счет записала Лидия Лашко.

К слову, Тихонова публично извинилась за свой поступок.

Напомним, в апреле в чемпионате Украины по футболу дебютировала известная украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид. Ранее спортсменка подписала контракт с харьковским "Металлистом 1925".