Мировой рекорд и посталкогольная кома: история гения из Украины, которого поцеловал Бог

Легендарный спортсмен родился и умер в Запорожье

Советская Украина подарила мировому спорту немало великих атлетов. Один из них Владимир Ященко.

Что нужно знать

Владимир Ященко родился в Запорожье в 1959 году

Спортсмен в юном возрасте побил мировой рекорд в прыжках в высоту

Легкоатлет завершил карьеру в 20 лет из-за травмы ноги

Найти себя вне профессионального спорта Владимр не сумел

"Телеграф" рассказывает историю легендарного легкоатлета, прыгуна в высоту из Запорожья Владимира Ильича Ященко. Будущий рекордсмен мира слишком рано завершил спортивную карьеру, после которой так и не нашел себя.

Ященко относительно поздно познакомился с прыжками в высоту. В 12 лет он начал заниматься в местной секции, а уже в 15 лет преодолел высоту 2,03 м. В 1976 году Владимир побил мировой рекорд среди юниоров — 2,22 м.

Уже через год Ященко во время матчевой встречи между США и СССР в Ричмонде (США) установил сразу три достижения: новый мировой рекорд для юниоров — 227 см, затем рекорд Европы — 231 см и затем мировой рекорд — 233 см. Следом в карьере молодого спортсмена были победы на трех чемпионатах Европы и установление новых рекордов. В Милане Ященко установил мировой рекорд по прыжкам в высоту для залов — 235 см, а в Тбилиси — улучшил свой же лучший результат, преодолев планку на высоте 234 см.

Владимир Ященко/Фото: Getty Images

Отметим, что Владимир был последним рекордсменом мира в этой дисциплине, который прыгал перекидным способом. Следующее поколение чемпионов и рекордсменов использовали фосбери-флоп.

Как менялись прыжки в высоту

Примечательно, что тренеры считали Ященко технически слабым атлетом, однако его талант перевешивал все ошибки.

Это был талантище милостью Божьей. Гений, чистый гений. Технически Володя всегда хромал. Но природа так его одарила, что даже при видимых погрешностях он вытворял невероятные вещи. По сути, взлетал где-то на 2,50 м, но из-за технических ошибок брал меньше, чем на самом деле мог. А сколько он мог — одному Богу известно. Тренер сборной СССР Владимир Дьячков

К сожалению, молодой спортсмен не смог реализовать свой потенциал. При подготовке к Кубку мира в Токио Владимир порвал связки колена, а последующие операции были неудачны, из-за чего легкоатлет в 20 лет завершил профессиональную карьеру. Спортсмен пошел в армию, где служил в спортроте, а затем вернулся в родной город, где работал тренером. Мировой рекордсмен впал в депрессию, а в последние годы жизни начал злоупотреблять алкоголем.

В 1999 году 40-летний Ященко с диагнозом "посталкогольная кома" попал в больницу. Врачи спасти легенду спорта не сумели. Похоронен великий атлет в Запорожье на Капустяном кладбище.

Могила Владимира Ященко в Запорожье

В 2018 году в Запорожье на фасаде здания Дворца спорта ZTR состоялось торжественное открытие мемориальной доски Владимиру Ященко.

Ранее "Телеграф" рассказывал историю великого украинского и советского гимнаста Виктора Чукарина. Будущий многократный олимпийский чемпион чудом остался жив, пройдя 17 нацистских концлагерей, в том числе Бухенвальд.