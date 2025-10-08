Дед воевал за УНР и предвидел большую войну: тайны легенды хоккея с украинскими корнями

Знаменитый спортсмен вырос в семье украинца и англичанки

Успех выходцев из Украины в НХЛ является неотъемлемой частью истории украинского хоккея. Особняком здесь стоит триумф Уэйна Гретцки, однако до "Великого" в лиге блистал еще один супербомбардир с украинскими корнями — Майк Босси.

"Телеграф" рассказывает историю одного из лучших снайперов в истории НХЛ Майка Босси. Дед спортсмена, Владимир Босый, был знаковой фигурой в Украинской Державе гетмана Скоропадского.

Майк родился в семье украинца Бордена (Богдана) Босси и англичанки Дороти. Отец спортсмена содержал каток на заднем дворе своего многоквартирного дома, что наверняка повлияло на страсть сына к хоккею. Однако Босси-младший мог и не стать профессиональным хоккеистом. В юности он сломал коленную чашечку, соревнуясь в прыжках в длину в школе. Из-за этой травмы у будущей суперзвезды развились хронические проблемы с коленом.

Майк был прирожденным бомбардиром. На детском и юношеском уровне он забивал, причем забивал много. За 5 сезонов в Главной юниорской хоккейной лиги Квебека Босси наколотил 309 шайб, а его количество очков (532) до сих пор является рекордом на этом уровне. Примечательно, что скауты НХЛ считали Майка "недостаточно крепким" и слабым в защите.

Тем не менее на драфте любителей 1977 года "Нью-Йорк Айлендерс" выбрал Босси под 15-м номером. Это стало судьбоносным решением для команды, где позднее сформировалось "Великое трио" (Брайан Троттье, Кларк Гиллис и Майк Босси). Эта атакующая связка принесла "Айлендерс" 4 Кубка Стэнли подряд. В 1987 году на пике карьеры в возрасте 30 лет Майк завершил карьеру. Причиной этого стали хронические травмы спины и колена. Некоторые достижения Майка до сих пор являются рекордными.

"Великое трио" Нью-Йорк Айлендерс/Фото: Getty Images

Майк Босси/Фото: Getty Images

Рекорды Майка Босси

Наибольшее количество сезонов подряд с 50+ заброшенными шайбами: 9 сезонов подряд (этот рекорд Босси делит с Гретцки и Овечкиным по общему количеству сезонов с 50+ голами, но является единственным, кто сделал это подряд).

Наибольшее среднее количество голов за игру в регулярном сезоне за всю историю НХЛ (≈0,762 гола за игру) (573 гола в 752 матчах).

Единственный игрок в истории НХЛ, забивший победные голы в финалах Кубка Стэнли в двух сезонах подряд (1982 и 1983).

Единственный игрок, забивший четыре победных гола в одной серии плей-офф (финал конференции 1983 года).

Майк Босси с Кубком Стэнли/Фото: Getty Images

Босси был включен в Зал хоккейной славы в 1991 году. Его игровой номер (22) выведен из обращения "Айлендерс". Умер великий снайпер в возрасте 65 лет в Монреале (Канада) 14 апреля 2022 года от рака легких.

Майкл Босси влючен в список ста лучших хоккеистов НХЛ/Фото: Getty Images

В Нью-Йорке после смерти Босси почтили память великого хоккеиста под номером 22/Фото: Getty Images

Дед Майка Владимир Босый во время Первой мировой войны записался добровольцем в легион Украинских сечевых стрелков. Позднее работал в правительстве гетмана Павла Скоропадского, а после прихода Директории воевал против большевиков. После поражения оказался в лагерях для интернированных в Польше, впоследствии вышел на свободу и эмигрировал в Канаду.

Владимир Босый

Босый в своей работе "Развал Европы и Украина" (1933 год) сделал предсказание большой войны, в которой за влияние будут сражаться четыре стороны: ревизионисты, противоревизионисты, большевики (лига "Коминтерн") и нейтральные (США). Спустя 6 лет началась Вторая мировая война.

