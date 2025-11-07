Подарунок "Леву матчу" у Білорусі розсмішив мережу (фото)

Футболіст отримав незвичайний приз

Воротар білоруського футбольного клубу "Торпедо-БелАз-2" Макар Маслєніков отримав незвичайний приз як найкращий гравець матчу проти "Вітебська-2" (2:3, 4:3 по пенальті). Курйозний момент відбувся у Другій лізі Білорусі.

Найкращий гравець матчу в Білорусі отримав у подарунок "сетрифікат"

Мережа сміється з призу

У збірній України найкращому гравцю поєдинку вручають нагороду "Лев матчу"

Клуб похвалився подарунком у соцмережах, "прославивши" білоруський футбол на весь світ. Про це повідомляє "Телеграф".

Річ у тому, що футболіст отримав у подарунок сертифікат на 50 білоруських рублів (близько 600 грн) у магазині канцтоварів "Смайлик". Все б нічого, але урочистий момент зіпсувала помилка у слові "сертифікат".

Макар Маслєніков

Користувачі жартують, що гравець у канцтоварах зможе купити коректор та маркер, щоб виправити помилку.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські та білоруські клуби й збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. До речі, УЄФА пустив команду Білорусі на чемпіонат Європи з футзалу.