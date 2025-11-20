Страна-участница ЧМ-2026 может остаться без болельщиков из-за Трампа

Неоднозначная ситуация возникла в мировом футболе

Сборная Гаити по футболу квалифицировалась на чемпионат мира-2026. Однако из-за указа президента США Дональда Трампа болельщики из этой страны, вероятно, не смогут посетить Мундиаль.

Что нужно знать:

ЧМ по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике летом 2026 года

Сборная Гаити получила прямую путевку на Мундиаль

В США находится большая диаспора гаитян

Об этом сообщает Daily Mail. Дело в том, что глава Белого дома своим указом запретил гаитянам въезд в США.

Гаити входит в список из 12 стран, гражданам которых запрещен въезд в США. Запрет введен для "защиты национальной безопасности и национальных интересов Соединенных Штатов и их народа". По словам Трампа, у приезжающих из этой страны наблюдается относительно высокий уровень просроченных виз.

У самой сборной и делегации Гаити проблем со въездом в США не будет. Есть и другие исключения. Например, если граждане Гаити имеют статус постоянного жителя США, владеют двойным гражданством и могут предъявить паспорт страны без ограничений, имеют иммиграционную визу для близких родственников и могут предоставить четкие доказательства личности и родственных связей.

Кроме того, в США находится большая диаспора гаитян (около миллиона человек), которые смогут поддержать сборную Гаити вживую. Тем не менее указ Трампа расходится со словами президента ФИФА Джанни Инфантино, который ранее заявлял, что что "чемпионата мира не будет", если болельщики какой-либо команды не будут иметь доступа в страну, где он проходит.

Ранее Трамп обвинял общину мигрантов из Гаити в Огайо в том, что они "едят кошек и собак". Американские СМИ назвали это дезинформацией во время предвыборной гонки.

Напомним, сборная Украины продолжает борьбу за попадание на Мундиаль. В первой игре европейского отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4), после чего победили исландцев (2:0). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции. Сине-желтые вышли в плей-офф отбора. Накануне состоялась жеребьевка данного раунда квалификации.