Країна-учасниця ЧС-2026 може залишитися без уболівальників через Трампа

Неоднозначна ситуація виникла у світовому футболі

Збірна Гаїті з футболу кваліфікувалася на чемпіонат світу-2026. Однак через указ президента США Дональда Трампа вболівальники з цієї країни, ймовірно, не зможуть відвідати Мундіаль.

Що потрібно знати:

ЧС з футболу пройде в США, Канаді та Мексиці влітку 2026 року

Збірна Гаїті здобула пряму путівку на Мундіаль

У США знаходиться велика діаспора гаїтян

Про це повідомляє Daily Mail. Річ у тому, що глава Білого дому своїм указом заборонив гаїтянам в’їзд до США.

Гаїті входить до списку з 12 країн, громадянам яких заборонено в’їзд до США. Заборона введена для "захисту національної безпеки та національних інтересів Сполучених Штатів та їхнього народу". За словами Трампа, у тих, хто приїжджає з цієї країни, спостерігається відносно високий рівень прострочених віз.

Сама збірна та делегація Гаїті проблем із в’їздом до США не матиме. Є й інші винятки. Наприклад, якщо громадяни Гаїті мають статус постійного жителя США, мають подвійне громадянство і можуть пред’явити паспорт країни без обмежень, мають імміграційну візу для близьких родичів і можуть надати чіткі докази особи та родинних зв’язків.

Крім того, у США знаходиться велика діаспора гаїтян (близько мільйона людей), які зможуть підтримати збірну Гаїті на стадіонах. Проте указ Трампа розходиться зі словами президента ФІФА Джанні Інфантіно, який раніше заявляв, що "чемпіонату світу не буде", якщо вболівальники будь-якої команди не матимуть доступу до країни, де він проходить.

Раніше Трамп звинувачував громаду мігрантів з Гаїті в Огайо в тому, що вони "їдять кішок та собак". Американські ЗМІ назвали це дезінформацією під час передвиборчих перегонів.

Нагадаємо, збірна України продовжує боротьбу за попадання на Мундіаль. У першій грі європейського відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4), після чого перемогли ісландців (2:0). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції. Синьо-жовті вийшли у плей-оф відбору. Напередодні відбулося жеребкування цього раунду кваліфікації.