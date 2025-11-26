Самая сильная женщина мира оказалась мужчиной: детали скандала
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В США произошел вопиющий случай на соревнованиях по женскому стронгмену
На турнире Official Strongman Games в Арлингтоне (США) произошел грандиозный скандал. Выяснилось, что победительница соревнований американка Джамми Букер является биологическим мужчиной.
Что нужно знать:
- Букер выиграла женскую версию соревнований по стронгмену
- Позже оказалось, что Джамми родилась мужчиной
- Американка нарушила правила и была дисквалифицирована
- Победу на турнире отдали Андреа Томпсон из Великобритании
Об этом сообщает The New York Post. Букер была дисквалифицирована за нарушение правил.
Тайна Джамми всплыла после ее победы. В сети появилось расследование на данную тему, а главным доказательством стали видео и фото порнографического характера с участием Букер. Спустя несколько дней после триумфа организаторы турнира лишили американку чемпионства, ведь участники соревнований должны выступать в категории, соответствующей их полу при рождении.
Британка Андреа Томпсон, которая стала первой после дисквалификации соперницы отметила, что, по ее мнению, многие не догадались о секрете Букер, поскольку конкурс привлекает "женщин всех форм и размеров", в том числе и тех, кто "выглядит немного более мужественно".
Это было совершенно не очевидно… У нас есть женщины всех форм и размеров. Мы не судим друг друга по внешности, потому что нас и так судят за все, что мы делаем каждый день. Это спорт, в котором мы можем объединиться и просто быть сильными, просто праздновать то, что мы сильные женщины.
Ранее в России на уровне Госдумы вновь обвинили Международный олимпийский комитет (МОК) в некомпетентности из-за боксерши из Алжира Иман Хелиф. Это произошло после того, как в сети появилось "расследование", согласно которому Хелиф якобы является мужчиной. Иман выиграла олимпийское "золото" на Играх-2024 в Париже.