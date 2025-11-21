Мстила за Харьков: в России устроили судилище над чемпионкой Украины

Спортсменка призналась в "преступлениях", однако не считает себя виновной с моральной стороны

В пятницу, 21 ноября, в Москве (Россия) вынесли приговор гражданке РФ, чемпионке Украины-2021 по пауэрлифтингу Юлии Лемещенко. Ее обвиняли в госизмене, обучении терроризму, диверсии и подготовке теракта.

Что нужно знать:

Лемещенко переехала из Воронежа в Харьков в 2014 году

В 2021 году Юлия выиграла чемпионат Украины по пауэрлифтингу

По версии российских следователей, Лемещенко вела подрывную деятельность в РФ

Российский суд признал спортсменку виновной в госсударственной измене

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил спортсменку к 19 лет колонии, передает zona.media. Юлия выступила с последним словом, заявив, что бесконечно любит Харьков.

Я не являюсь гражданкой той страны, за которую я решила бороться, но тем не менее я считаю Украину своим домом. Я люблю эту страну, я бесконечно люблю Харьков. Юлия Лемещенко

Юлия Лемещенко

Лемещенко в 2014 году вместе с мужем и сыном переехала из российского Воронежа в украинский Харьков. В Украине она занялась пауэрлифтингом и в 2021 году стала чемпионкой страны. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Юлия лично увидела, как РФ уничтожает город и убивает людей. Спортсменка уехала в Германию, но в 2023 году вернулась, чтобы присоединиться к легиону "Свобода России", но в итоге лишь прошла собеседование.

В 2024 году она переехала в Киев, где прошла обучение стрельбе, управлению беспилотниками и изготовлению взрывчатки. В августе того же года Юлия через Грузию вернулась в Воронеж, где, по версии российских следователей, сама изготовила около 10 килограммов взрывчатки. В октябре она взорвала опоры линии электропередач под Санкт-Петербургом, после чего начала слежку за командиром воронежской авиабазы, полковником Алексеем Лободой, который, руководил ударами по Харькову.

Алексей Лобода

Я защищала свой дом. Старый Оскол домом своим не считаю. Мой дом — Харьков! Юлия Лемещенко

Юлия Лемещенко

В январе 2025 года, ведя наблюдение за Лободой, Лемещенко собрала еще 2 взрывных устройства. Вскоре после этого ее задержали россияне. Под давлением и угрозами ФСБ она признала все вменяемые ей действия, однако отметила, что "с моральной стороны" виновной себя не считает. Юлия попросила включить ее в список на обмен.

Юлия Лемещенко

