Найсильніша жінка світу виявилася чоловіком: деталі скандалу

У США стався кричущий випадок на змаганнях з жіночого стронгмена

На турнірі Official Strongman Games у Арлінгтоні (США) стався грандіозний скандал. З’ясувалося, що переможниця змагань американка Джамі Букер є біологічним чоловіком.

Що потрібно знати:

Букер виграла жіночу версію змагань зі стронгмена

Пізніше виявилося, що Джамі народилася чоловіком

Американка порушила правила та була дискваліфікована

Перемогу на турнірі віддали Андреа Томпсон із Великої Британії

Про це повідомляє The New York Post. Букер було дискваліфіковано за порушення правил.

Таємниця Джаммі спливла після її перемоги. У мережі з’явилося розслідування на цю тему, а головним доказом стали відео та фото порнографічного характеру за участю Букер. Через кілька днів після тріумфу організатори турніру позбавили американку чемпіонства, адже учасники змагань мають виступати у категорії, що відповідає їхній статі при народженні.

Спочатку перемогу віддали Джамі Букер

Джамі Букер виграла Official Strongman Games

Джамі Букер виявилася біологічним чоловіком

Джамі Букер не коментувала свою дискваліфікацію

Джамі Букер

Британка Андреа Томпсон, яка стала першою після дискваліфікації суперниці, зазначила, що, на її думку, багато хто не здогадався про секрет Букер, оскільки конкурс приваблює "жінок усіх форм і розмірів", у тому числі й тих, хто "виглядає трохи більш мужньо".

Це було зовсім не очевидно… У нас є жінки всіх форм та розмірів. Ми не судимо один одного за зовнішністю, бо нас і так судять за все, що ми робимо щодня. Це спорт, в якому ми можемо об’єднатися та просто бути сильними, просто святкувати те, що ми сильні жінки. Андреа Томпсон

Андреа Томпсон визнана найсильнішою жінкою планети

Раніше в Росії на рівні Держдуми знову звинуватили Міжнародний олімпійський комітет (МОК) у некомпетентності через боксерку з Алжиру Іман Хеліф. Це сталося після того, як у мережі з’явилося "розслідування", згідно з яким Хеліф нібито є чоловіком. Іман виграла олімпійське "золото" на Іграх-2024 у Парижі.