Имеет необычную татуировку и помогает ВСУ: как в обычной жизни выглядит звезда тенниса Александра Олейникова

У спортсменки непростая судьба, но ее успехи поражают

Александра Олейникова — украинская спортсменка, которую называют новой звездой на украинском теннисном небосводе. Девушка поразила всех своими результатами, начав сезон на 282-й строчке рейтинга, осенью она стала победительницей трех турниров серии WTA 125 и вошла в топ-100 мирового рейтинга.

Что стоит знать:

"Телеграф" рассказывает, что известно о 24-летней Александре Олейниковой, как она выглядит в обычной жизни и чем помогает ВСУ.

Александра Олейникова — что о ней известно

Будущая звезда тенниса Александра Олейникова родилась 3 января 2001 года в Киеве. Она с детства занималась теннисом. Когда ей было 10 лет семья вынуждена была эмигрировать в Хорватию из-за политического давления на отца Саши Дениса Олейникова, пишет champion.com.ua.

Чтобы упростить себе жизнь на пути к профессиональной теннисной карьере Александра сменила гражданство на хорватское. В 2018 году она завоевала свой первый титул ITF под хорватским флагом. Однако никогда не забывала свою родину.

В 2021 году еще до начала полномасштабной войны России против Украины Олейникова решила вернуть себе украинское гражданство. Этот процесс затянулся на год, во время которого Россия начала большую войну. К слову, отец теннисистки, который также является ее менеджером, тоже вернулся и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Настоящий прорыв в карьере Александры Олейниковой произошел осенью 2025 года во время грунтовых челленджеров (WTA 125). Украинка выиграла три титула WTA 125: в итальянском Толентино, аргентинском Тукумане и чилийском Колине. Такие заметные успехи позволили ей войти в топ-100, став четвертой украинкой в ​​элите мирового тенниса.

Александра Олейникова вне спорта

Помимо тенниса спортсменка заняла твердую проукраинскую позицию и занялась волонтерской деятельностью. Она является соучредительницей сайта drones4ua.org для сбора донатов на дроны для украинской армии.

Когда я вижу, что умирают россияне, меня это невероятно заряжает! Александра Олейникова

Поражает и находчивость украинской спортсменки. Александра столкнулась с претензиями от WTA (Женская теннисная ассоциация) из-за нашивки на своей форме с названием волонтерского сайта. Форму она вынужденно заменила, но затем хитро изменила свой никнейм в Instagram на _drones4ua.org, и теперь на ее одежде якобы ссылка на ее страницу в соцсети. А это запретить в ассоциации не могут.

Стоит заметить, что в обычной жизни вне корта Александра очень яркая и харизматичная девушка. У нее много татуировок на теле, особенно привлекает внимание рисунок на шее. Там у нее набито число "2006". При этом выглядит так, будто она пытается его свести.

По ее фотографиям в Instagram можно заметить, что Олейникова любит красиво одеваться и много путешествует. Также на ее странице много патриотических фото с украинским флагом, посты с актуальными сборами на ВСУ и отчетами о них. Теннисистка через соцсеть привлекает зарубежную аудиторию к донатам на украинскую армию.

