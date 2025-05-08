В української тенісистки відбирають мрію: батько-менеджер не зміг вийти на зв’язок, перебуваючи на бойовому завданні
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Батько тенісистки перебував на бойовому завданні та не зміг вчасно відповісти на електронний лист
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оштрафувала українську тенісистку Олександру Олійникову. Напередодні українка виграла тенісний турнір ITF W35 у Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), але буде позбавлена очок за перемогу.
Про це повідомляє БТУ. Річ у тім, що батько-менеджер спортсменки Денис Олійников не зумів вчасно відповісти на лист WTA та скасувати участь дочки у паралельному турнірі WTA 125 у Сен-Мало (Франція). Цього дня Денис перебував на бойовому завданні й зі зрозумілих причин не міг вийти на зв’язок, а Олександра летіла до Італії на турнір у Санта-Маргеріта-ді-Пула.
Олександра була глибоко в запасі, на 15-му місці, в альтернативному списку на змаганнях у Франції. За 2-3 дні до старту турніру 15 людей знялися зі змагань, і WTA, не отримавши відповіді на електронну пошту, автоматично включила Олійникову на турнір у Сен-Мало. Денис повернувся з бойового завдання вночі й наступного ранку повідомив WTA, що Олександра не виступить у Франції. Це сталося до жеребкування, тому фактично не вплинуло на організацію змагань.
"Я повернувся вночі в зону досяжності, і наступного дня о 7:41 ранку ми написали у WTA лист, де вказали, що з поважних причин (активна робота у ЗСУ) не змогли відповісти раніше, і попросили зняти Сашу з турніру. Там відповіли: так, без проблем. У вас є право на три пізні зняття без штрафних санкцій", — розповів Денис.
Однак у понеділок, 5 травня, WTA приголомшила тенісистку та її батька новим листом. Виявляється, за правилами організації спортсменка не мала права виступати на турнірі ITF, бувши зареєстрованою у кваліфікації на турнір WTA, який проходить того ж тижня. Олійникову покарали грошовим штрафом та зняттям усіх очок за турнір в Італії. Через санкції Олійникова, ймовірно, не зможе стати учасником кваліфікаційного турніру Вімблдону. Спортсменка погодилася, що порушила правила, проте попросила WTA зробити одноразовий виняток та зберегти набрані очки з огляду на надзвичайні та дуже нетипові обставини.
"Бути позбавленою шансу вперше зіграти на Grand Slam тільки через те, що мій батько перебував на війні й не зміг швидко відповісти на ваш лист, — це здається занадто суворим покаранням. Тому я з повагою прошу про одноразову амністію. Я готова сплатити штраф, але щиро прошу зберегти очки WTA, які я отримала чесною та справедливою грою", — заявила Олександра.
WTA не погодилася з аргументами української тенісистки й не має наміру скасовувати санкції. Батько спортсменки відразу порівняв ставлення організації до українців та росіян, яких не виключили з тенісних змагань, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
"Той факт, що в цей час я перебував при виконанні військових обов’язків під час війни й фізично не міг вийти на зв’язок, до уваги прийнятий не був. Олександра здобула перемогу на турнірі в чесній боротьбі. Але за це вона отримає 0 очок і грошовий штраф. І абсолютно точно – WTA має дуже високий рівень солідарності. До росіян та білорусів. І нульовий — до українців", — додав Денис.
Нагадаємо, у квітні українська тенісистка Еліна Світоліна виграла ґрунтовий турнір WTA 250 у Руані (Франція). У грі за трофей українці протистояла сербська тенісистка Ольга Данилович.