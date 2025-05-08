В української тенісистки відбирають мрію: батько-менеджер не зміг вийти на зв’язок, перебуваючи на бойовому завданні

Батько тенісистки перебував на бойовому завданні та не зміг вчасно відповісти на електронний лист

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оштрафувала українську тенісистку Олександру Олійникову. Напередодні українка виграла тенісний турнір ITF W35 у Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), але буде позбавлена очок за перемогу.

Про це повідомляє БТУ. Річ у тім, що батько-менеджер спортсменки Денис Олійников не зумів вчасно відповісти на лист WTA та скасувати участь дочки у паралельному турнірі WTA 125 у Сен-Мало (Франція). Цього дня Денис перебував на бойовому завданні й зі зрозумілих причин не міг вийти на зв’язок, а Олександра летіла до Італії на турнір у Санта-Маргеріта-ді-Пула.

Олександра була глибоко в запасі, на 15-му місці, в альтернативному списку на змаганнях у Франції. За 2-3 дні до старту турніру 15 людей знялися зі змагань, і WTA, не отримавши відповіді на електронну пошту, автоматично включила Олійникову на турнір у Сен-Мало. Денис повернувся з бойового завдання вночі й наступного ранку повідомив WTA, що Олександра не виступить у Франції. Це сталося до жеребкування, тому фактично не вплинуло на організацію змагань.

"Я повернувся вночі в зону досяжності, і наступного дня о 7:41 ранку ми написали у WTA лист, де вказали, що з поважних причин (активна робота у ЗСУ) не змогли відповісти раніше, і попросили зняти Сашу з турніру. Там відповіли: так, без проблем. У вас є право на три пізні зняття без штрафних санкцій", — розповів Денис.

Однак у понеділок, 5 травня, WTA приголомшила тенісистку та її батька новим листом. Виявляється, за правилами організації спортсменка не мала права виступати на турнірі ITF, бувши зареєстрованою у кваліфікації на турнір WTA, який проходить того ж тижня. Олійникову покарали грошовим штрафом та зняттям усіх очок за турнір в Італії. Через санкції Олійникова, ймовірно, не зможе стати учасником кваліфікаційного турніру Вімблдону. Спортсменка погодилася, що порушила правила, проте попросила WTA зробити одноразовий виняток та зберегти набрані очки з огляду на надзвичайні та дуже нетипові обставини.

"Бути позбавленою шансу вперше зіграти на Grand Slam тільки через те, що мій батько перебував на війні й не зміг швидко відповісти на ваш лист, — це здається занадто суворим покаранням. Тому я з повагою прошу про одноразову амністію. Я готова сплатити штраф, але щиро прошу зберегти очки WTA, які я отримала чесною та справедливою грою", — заявила Олександра.

WTA не погодилася з аргументами української тенісистки й не має наміру скасовувати санкції. Батько спортсменки відразу порівняв ставлення організації до українців та росіян, яких не виключили з тенісних змагань, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Той факт, що в цей час я перебував при виконанні військових обов’язків під час війни й фізично не міг вийти на зв’язок, до уваги прийнятий не був. Олександра здобула перемогу на турнірі в чесній боротьбі. Але за це вона отримає 0 очок і грошовий штраф. І абсолютно точно – WTA має дуже високий рівень солідарності. До росіян та білорусів. І нульовий — до українців", — додав Денис.

Нагадаємо, у квітні українська тенісистка Еліна Світоліна виграла ґрунтовий турнір WTA 250 у Руані (Франція). У грі за трофей українці протистояла сербська тенісистка Ольга Данилович.