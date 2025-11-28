Має незвичайне татуювання та допомагає ЗСУ: як у звичайному житті виглядає зірка тенісу Олександра Олійникова

У спортсменки непроста доля, але її успіхи вражають

Олександра Олійникова – українська спортсменка, яку називають новою зіркою на українському тенісному небосхилі. Дівчина вразила всіх своїми результатами, розпочавши сезон на 282-му рядку рейтингу, восени вона стала переможницею трьох турнірів серії WTA 125 та увійшла до топ-100 світового рейтингу.

Що варто знати:

Олександра Олійникова восени 2025 року виграла три турніри WTA 125 і вперше увійшла до топ-100 світового рейтингу

Вона повернула українське громадянство під час війни, а її батько пішов служити в ЗСУ

Спортсменка активно збирає донати на дрони для української армії

"Телеграф" розповідає, що відомо про 24-річну Олександру Олійникову, як вона виглядає у звичайному житті і чим допомагає ЗСУ.

Олександра Олійникова — що про неї відомо

Майбутня зірка тенісу Олександра Олійникова народилася 3 січня 2001 року у Києві. Вона змалку займалася тенісом. Коли їй було 10 років сім’я змушена була емігрувати до Хорватії через політичний тиск на батька Саші Дениса Олійникова, пише champion.com.ua.

Щоб спростити собі життя на шляху до професійної тенісної кар’єри, Олександра змінила громадянство на хорватське. У 2018 році вона виборола свій перший титул ITF під хорватським прапором. Проте ніколи не забувала своєї батьківщини.

У 2021 році ще до початку повномасштабної війни Росії проти України Олійникова вирішила повернути собі українське громадянство. Цей процес затягнувся на рік, під час якого Росія розпочала велику війну. До речі, батько тенісистки, який також є її менеджером, теж повернувся та вступив до лав Збройних сил України.

Справжній прорив у кар’єрі Олександри Олійникової стався восени 2025 року під час ґрунтових челенджерів (WTA 125). Українка виграла три титули WTA 125: в італійському Толентіно, аргентинському Тукумані та чилійському Коліні. Такі помітні успіхи дозволили їй увійти до топ-100, ставши четвертою українкою в еліті світового тенісу.

Олександра Олійникова поза спортом

Крім тенісу, спортсменка зайняла тверду проукраїнську позицію і зайнялася волонтерською діяльністю. Вона є співзасновницею сайту drones4ua.org для збирання донатів на дрони для української армії.

Коли я бачу, що вмирають росіяни, це мене неймовірно заряджає! Олександра Олійникова

Вражає і винахідливість української спортсменки. Олександра зіткнулася з претензіями від WTA (Жіноча тенісна асоціація) через нашивку на своїй формі з назвою свого волонтерського сайту. Форму вона вимушено замінила, але потім хитро змінила свій нікнейм в Instagram на _drones4ua.org, і тепер на її одязі нібито посилання на її сторінку в соцмережі. А це заборонити в асоціації не можуть.

Варто зауважити, що у звичайному житті поза кортом Олександра дуже яскрава та харизматична дівчина. Має багато татуювань на тілі, особливо привертає увагу малюнок на шиї. Там у неї набито число "2006". При цьому виглядає так, ніби вона намагається звести його.

На її фотографіях в Instagram можна помітити, що Олійникова любить гарно одягатися та багато подорожує. Також на її сторінці чимало патріотичних фото з українським прапором, пости з актуальними зборами на ЗСУ та звітами про них. Тенісистка через соцмережу залучає закордонну аудиторію до донатів на українську армію.

Раніше "Телеграф" розповідав про найнесподіваніші пари в українському шоу-бізнесі. Астаф’єва зустрічалася з Крупіним, а Мішина була з Дьоміним.