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Постельное белье всегда будет свежим, если делать это каждый день: хорватка рассказала секрет чистой кровати

Автор
Марина Ищенко
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Постельное белье дольше остается приятным на ощупь
Постельное белье дольше остается приятным на ощупь. Фото Коллаж "Телеграф"

Простая привычка делает спальню визуально чище и помогает превратить комнату в место для уютного отдыха.

Многие считают, что поддержание идеальной свежести в спальне требует еженедельной и изнурительной стирки всего постельного белья. Однако есть метод, который помогает хранить кровать чистой и свежей значительно дольше без усилий.

Об этом пишет хорватское издание сегодня. Там девушка рассказала секрет своей мамы о свежести кровати.

Такой способ позволяет мгновенно избавиться от накопленной пыли, волос, шерсти домашних животных и других мелких загрязнений, которые появляются на кровати каждый день.

В чем состоит суть метода

Процедура максимально проста и занимает буквально несколько секунд:

  • Снимите верхнюю простыню или одеяло.
  • Сомните или сложите ее в несколько раз, чтобы она стала достаточно плотной и толстой.
  • Энергично и сильно похлопайте (выбейте) ею по матрацу и нижней простыне.
Смена постельного белья

Основная цель этого трюка — поднять и "выбить" пыль, микрочастицы и волоски из ткани и поверхности матраса, особенно уделяя внимание углам кровати и зонам, расположенным ближе к окну (где пыль накапливается быстрее всего). Дополнительно в комнате можно использовать пылесос для текстиля, однако именно механическая встряхивание верхней простыней работает как быстрый экспресс-метод.

Благодаря такому ежедневному или регулярному ритуалу постельное белье дольше остается приятным на ощупь и свежим, что позволяет снизить частоту масштабной стирки без ущерба для гигиены.

Ранее "Телеграф" писал, какое новое напольное покрытие набирает популярность.

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#Квартира #Постельное белье