Постельное белье всегда будет свежим, если делать это каждый день: хорватка рассказала секрет чистой кровати
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Простая привычка делает спальню визуально чище и помогает превратить комнату в место для уютного отдыха.
Многие считают, что поддержание идеальной свежести в спальне требует еженедельной и изнурительной стирки всего постельного белья. Однако есть метод, который помогает хранить кровать чистой и свежей значительно дольше без усилий.
Об этом пишет хорватское издание сегодня. Там девушка рассказала секрет своей мамы о свежести кровати.
Такой способ позволяет мгновенно избавиться от накопленной пыли, волос, шерсти домашних животных и других мелких загрязнений, которые появляются на кровати каждый день.
В чем состоит суть метода
Процедура максимально проста и занимает буквально несколько секунд:
- Снимите верхнюю простыню или одеяло.
- Сомните или сложите ее в несколько раз, чтобы она стала достаточно плотной и толстой.
- Энергично и сильно похлопайте (выбейте) ею по матрацу и нижней простыне.
Основная цель этого трюка — поднять и "выбить" пыль, микрочастицы и волоски из ткани и поверхности матраса, особенно уделяя внимание углам кровати и зонам, расположенным ближе к окну (где пыль накапливается быстрее всего). Дополнительно в комнате можно использовать пылесос для текстиля, однако именно механическая встряхивание верхней простыней работает как быстрый экспресс-метод.
Благодаря такому ежедневному или регулярному ритуалу постельное белье дольше остается приятным на ощупь и свежим, что позволяет снизить частоту масштабной стирки без ущерба для гигиены.
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