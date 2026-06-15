Ученые научились определять, какое полушарие мозга управляет вашей собакой: при чем здесь их лапы

Благодаря этому животных теперь классифицируют по пяти разным категориям

Как и люди, собаки могут быть правшами, левшими или амбидекстрами (однако умело владеть обеими лапами). Хотя эта особенность годами интересовала ученых, до сих пор не было точного и надежного инструмента для ее измерения.

Новое исследование итальянских ученых имеет целью изменить это, введя единый стандарт оценки. Исследование, опубликованное в престижном научном журнале Royal Society Open Science, провели специалисты Исследовательского подразделения физиологии и поведения животных Университета Бари Альдо Моро, пишет losandes.

Почему это важно

Латеральность (преобладание левой или правой стороны) – это биологическое явление, связанное с доминированием одного из полушарий головного мозга. У собак это проявляется в том, какую лапу они чаще всего используют для выполнения различных задач (например, чтобы придержать игрушку или сделать первый шаг).

Собаки

Ученые отмечают, что это не просто интересная анатомическая мелочь. Предыдущие исследования уже связывали латеральность животных с силой иммунного ответа, уровнем агрессии и даже когнитивными чертами — такими как склонность к оптимизму или пессимизму. Понимание того, какое полушарие мозга у собаки ведущее, может помочь лучше понять характер, поведение и состояние здоровья домашнего любимца.

Собака бежит

Однако старые методы часто давали противоречивые результаты, поскольку базировались только на одном тест-задании и делили собак на три очень общие группы.

Пять категорий вместо трех

Чтобы получить более точные данные, исследователи разработали новую методику. За основу они взяли Эдинбургский инвентарь мануальной доминации, который с 1971 года используют для изучения лево- и праворукости у людей.

Новый подход позволяет не просто определить, какую лапу предпочитает собака, но и измерить интенсивность этого предпочтения. Благодаря этому животных теперь классифицируют по пяти разным категориям, четко различая сильную и слабую доминацию (например, "выраженный левша" или "умеренная правша").

Авторы работы подчеркивают, что такой детальный анализ избавляет от ошибок, когда собак с реальным, но слабо выраженным преимуществом одной из лап ранее ошибочно записывали в амбидекстры.

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