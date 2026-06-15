Знак скорого мира? В сети обсуждают предсказание о пожаре в Киево-Печерской лавре

Украинцы вспомнили забытое пророчество гадалки из соцсетей

После удара россиян по Киево-Печерской лавре украинцы вспомнили, что гадалка якобы предсказывала окончание войны после пожара в этой православной обители.

Украинцы массово обсуждают оптимистическое пророчество в сети.

"Вспомнила слова гадалки с ТикТока, о том, как Лавра гореть будет и после этого война закончится", – написала в Threads Ангелина Король.

На что получила ответ: "ВСУ жахнет по Кремлю и Москве точечно видимо. Вот и закончится".

"И я это вспомнила, но тогда не верила. И еще дополнение – в Лавре похоронен основатель Москвы Долгорукий", – отметила другая украинка.

Интернет-пользовалители рассказали о других пророчествах. Например, что Киев выстоит, пока будет стоять Лавра.

Также писали, что якобы Елена Бюн давно говорила о том, что перед окончанием войны будет гореть храм. При этом окончание может продлиться и полгода и больше. В то же время, это знак, что война приближается к концу.

В комментариях напомнили, что гадалка с ТикТока предсказывала развал России. А кто-то поделился мнением, что после Мариуполя на россиян уже должен был упасть астероид.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на вопрос журналистки, что он сказал бы Путину после этой атаки, ответил: "Мы еще скажем".