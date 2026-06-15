Трамп пытался нажать на Зеленского с помощью Усика, но облажался (видео)

В США забыли про важную деталь в украинской политике

Политолог Олесь Доний прокомментировал нашумевшее фото украинского боксера, чемпиона мира в хэвивейте, олимпийского чемпиона Александра Усика (25-0, 16 КО) с президентом США Дональдом Трампом. Спортсмен приехал в США и провел несколько встреч на высочайшем уровне.

Что нужно знать

Трамп принял Усика в Овальном кабинете

Доний назвал данную встречу рычагом давления на президента Украины

Олесь добавил, что в США не могут давить на Зеленского таким образом

Соответствующий комментарий Дония приводит "Киев24". Олесь отметил, что администрация Трампа с помощью Усика пыталась оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, однако в США позабыли, что в Украине "нет избирательного процесса", а его перезапуск может осуществить лишь Зеленский.

Встреча Усика с Трампом – это несомненно средство давления на Зеленского сбоку США. Если Зеленский не будет соглашаться на что-либо, то теоретически США могут сделать ставку на второго, раскрученного и популярного не политического политика. Это очевидно и работает только, когда есть демократия. Но есть вещи неочевидные для Трампа. В Украине уже давно нет демократии, потому что нет демократических процедур (выборов). Это прокол администрации Трампа, которая думает, что таким образом может оказать давление на Зеленского. Олесь Доний

Напомним, в мае 2026 года Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верховена. "Кот" успешно защитил основные чемпионские пояса в боксе (WBC, WBA и IBF). Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

В июне Александр отправился в США, где неожиданно встретился с президентом США Дональдом Трампом и другими видными американскими чиновниками. Данная встреча вызвала множество обсуждений по поводу начала политической карьеры спортсмена и цели визита в Вашингтон, а украинцы наделали массу мемов на данную тему.