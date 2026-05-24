Усик нокаутировал Верховена, проигрывая по ходу поединка (видео)

Александр и Рико провели исторический поединок у пирамид

В субботу, 23 мая, в Египте состоялся большой вечер профи-бокса "Слава в Гизе". В главном бою на ринге бились украинский боксер Александр Усик (25-0, 16 КО) и нидерландский кикбоксер Рико Верховен (1-1, 0 КО).

Что нужно знать

Усик и Верховен провели бой по правилам бокса

На кону поединка стоял титул WBC

Александр нокаутировал Верховена в 11-м раунде

12-раундовый чемпионский бой, который прошел на временной арене возле Великих пирамид Гизы, завершился досрочной победой Усика в 11-м раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Рико с первых секунд начал оказывать давление на украинца. Нидерландец был легок на ногах и дрался в необычной стойке, создавая чемпиону уйму проблем. Александр, видимо, рассчитывал, что у Верховена закончится "бензин", однако кикбоксер показал чемпионскую выносливость.

Невероятно, но Александр, проигрывая раунд за раундом, сумел поймать Рико в 11-й 3-минутке и отправить соперника в нокдаун. Нидерландец поднялся, однако тут же начал пропускать удары от "Кота", и рефери остановил поединок, зафиксировав победу украинца техническим нокаутом.

Таким образом, Усик продолжает владеть тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Ранний андеркард шоу "Слава в Гизе" порадовал обилием нокаутом. С досрочной победы стартовал сын великого египетского боксера, который дважды побеждал Усика. Кроме того, "Малыш" из Саудовской Аравии уже в первом раунде уложил оппонента на канвас, а "Беспощадный" американец оправдал свое прозвище, брутально нокаутировав соперника. Главным разочарованием стало поражение украинца Даниэля Лапина, который трижды оказывался в нокдауне после ударов "Пантеры".

В основном карде определился обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе. Им стал кубинский гигант Фрэнк Санчес, которому удалось нокаутировать непобедимого американца.