Вратарь-бабушка: что известно о герое ЧМ-2026 Возинье и его личной жизни

Футболист прославился на весь мир

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья (настоящее имя Жозимар Хосе Эвора Диас) вмиг стал героем нации и звездой футбола, сыграв лишь 1 матч на чемпионате мира-2026. Страж ворот не позволил звездным испанцам забить гол в свои ворота.

Что нужно знать

Кабо-Верде сыграло вничью с Испанией (0:0)

Возинья стал лучшим игроком матча

Голкипер стал самым популярным человеком в стране

"Телеграф" рассказывает, что известно о Возинье. Жизнь игрока сильно изменилась буквально за одну игру.

Кто такой Возинья

Возинья — один из самых возрастных игроков на чемпионате мира-2026, ему 40 лет. В настоящее время он играет за португальский клуб "Шавеш", выступающий во второй лиге. Более того, он второй кипер в команде и редко выходит на поле.

Это не помешало ему стать настоящей звездой футбола. Менее чем за день на страницу Возиньи в Instagram подписалось больше 6 млн человек. Он стал самым популярным человеком в стране.

Что известно о личной жизни Возиньи

Возинья родился в Минделу, Кабо-Верде, и сыграл за национальную сборную страны более 50 матчей. Он играл на четырех Кубках африканских наций. У него есть младший брат по имени Дельмиро, защитник, выступающий за кипрский клуб "Кармиотисса". Дельмиро сыграл всего один матч за сборную Кабо-Верде. Вратарь держит подробности своей личной жизни вдали от внимания общественности.

Возинья/Фото: Getty Images

Прозвище Возинья

Футболиста вырастили бабушка и дедушка. Именно из-за них он получил свое знаменитое прозвище "Возинья" (в переводе с португальского — "Бабушка" или "Бабушкин внук"). В детстве, когда он проигрывал дворовым мальчишкам и уходил злой, друзья дразнили его, что он "идет жаловаться бабушке". В итоге детская дразнилка превратилась в официальное футбольное имя, под которым 40-летнего голкипера теперь знает весь мир.

Возинья/Фото: Getty Images

К сожалению, дедушка и бабушка кипера не дожили до его успеха на ЧМ-2026. Также известно, что мама футболиста пока не смогла посетить Мундиаль из-за проблем с визой и нехваткой денег.

Я заплакал после игры, потому что вырос с бабушкой и дедушкой, но они ушли из жизни несколько лет назад. Моя мама тоже не смогла приехать из-за проблем с визой и денег, которые нужно было за нее заплатить. Мы просто не успели все оформить. Это главный момент в моей карьере, но самых важных людей не было рядом. Возинья после матча с Испанией

Видеообзор матча Испания — Кабо-Верде. Видео предоставлено Megogo.

Отметим, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира.