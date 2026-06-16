Одна из сборных объявила бойкот на ЧМ-2026

На ЧМ-2026 произошел неприятный инцидент в стане сборной Южной Кореи

Сборная Южной Кореи объявила о бойкоте собственным средствам массовой информации. Это произошло из-за скандала на открытой тренировке команды.

Что нужно знать

На пробежке сборной произошел скандал

Южнокорейские журналисты оскорбили капитана команды

Сборная объявила бойкот южнокорейским СМИ

Об этом сообщает Telegraph. По информации источника, южнокорейские корреспонденты в ходе частной беседы смеялись над Сон Хын Мином.

Корейская сборная объявила бойкот своим же журналистам. Они насмехались над звездой команды Сон Хын Мином из-за того, что футболист не служил в армии. Сон получил законное право не служить в армии Южной Кореи после победы на Азиатских играх-2018. Он прошел лишь базовую военную подготовку в течение 3 недель.

После инцидента сборная Южной Кореи в знак солидарности с капитаном и лидером закрыла доступ для корейских СМИ. Были отменены все запланированные интервью, отозвали уже записанные, а глава пресс-службы подал в отставку.

Отметим, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира.