Укр

Одна из сборных объявила бойкот на ЧМ-2026

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Сон Хын Мин Новость обновлена 16 июня 2026, 15:57
Сон Хын Мин. Фото Getty Images

На ЧМ-2026 произошел неприятный инцидент в стане сборной Южной Кореи

Сборная Южной Кореи объявила о бойкоте собственным средствам массовой информации. Это произошло из-за скандала на открытой тренировке команды.

Что нужно знать

  • На пробежке сборной произошел скандал
  • Южнокорейские журналисты оскорбили капитана команды
  • Сборная объявила бойкот южнокорейским СМИ

Об этом сообщает Telegraph. По информации источника, южнокорейские корреспонденты в ходе частной беседы смеялись над Сон Хын Мином.

Корейская сборная объявила бойкот своим же журналистам. Они насмехались над звездой команды Сон Хын Мином из-за того, что футболист не служил в армии. Сон получил законное право не служить в армии Южной Кореи после победы на Азиатских играх-2018. Он прошел лишь базовую военную подготовку в течение 3 недель.

После инцидента сборная Южной Кореи в знак солидарности с капитаном и лидером закрыла доступ для корейских СМИ. Были отменены все запланированные интервью, отозвали уже записанные, а глава пресс-службы подал в отставку.

Отметим, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира.

Теги:
#Футбол #Сборная Южной Кореи #ЧМ-2026