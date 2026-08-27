Прямая трансляция шоу бокса в Британии

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В субботу, 29 августа, на Арене O2 в Лондоне (Великобритания) состоится большой вечер профессионального бокса. В главном бою британец Мозес Итаума (14-0, 12 КО) сразится с хорватом Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО) за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию шоу. Начало вечера бокса в 18:00 по киевскому времени.

Итаума — Хргович: онлайн-трансляция вечера бокса (обновляется)

Прямая видеотрансляция разогревочных боев на шоу Итаума — Хргович

Что на кону

Украинский чемпион Александр Усик освободил основные титулы в хэвивейте, позволив перспективным бойцам бороться за титул чемпиона. За один из таких поясов, IBF (Международная боксёрская федерация), сразятся Мозес и Филип.

Где смотреть шоу Итаума — Хргович

Вечер бокса в Лондоне Итаума — Хргович покажет медиа-платформа DAZN, которая является официальным мировым транслятором шоу. Стоимость просмотра в Украине составляет 887 грн.

Добавим, что в одном из главных боев шоу на ринг выйдут легковесы — украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) и британец Сэм Ноукс (18-1, 16 КО). Этот поединок и другие бои будут доступны для просмотра на сервисе Megogo. Шоу можно посмотреть по подпискам MEGOPACK, "Спорт" и "Оптимальная", а также MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y. Стоимость просмотра на данный момент составляет от 49 грн/7 дней.

Трансляция на DAZN стартует в 18:00 по киевскому времени, а на Megogo — в 20:15.

Прогноз букмекеров

Специалисты отдают предпочтение Итауме в бою против Хрговича. Vbet на победу 21-летнего британца дает коэффициент 1,09 против 6,15 за 34-летнего хорвата.

Коэффициенты на победу Итаумы и Хрговича

38-летний Беринчик является безнадежным аутсайдером поединка. Аналитики vbet предлагают сделать ставку на победу украинца с коэффициентом 6,00. В то же время успех 29-летнегобританца очень вероятен — коэффициент 1,095.

Коэффициенты на победу Ноукса и Беринчика

Все бои вечера

Мозес Итаума (14-0, 12 KO) — Филип Хргович (20-1, 15 KO) — титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Денис Беринчик (19-1, 9 KO) — Сэм Ноукс (18-1, 16 KO) — рейтинговый бой в легком весе (до 61,235 кг)

Константин Урсу (15-0, 6 KO) — Бен Вон (12-2, 4 КО) — титулы чемпиона Британии и Британского Содружества в полусреднем весе (до 66,7 кг)

Элойс Юмби (11-1, 9 KO) — Майк Перес (32-3-1, 22 KO) — рейтинговый бой в 1-м тяжелом весе (до 90,718 кг)

Нельсон Хиса (24-0, 22 KO) — Томас Нармо (14-0, 14 КО) — титул чемпиона по версии WBO Global в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг)

Гуидо Вианелло (14-3-1, 12 KO) — Мозес Джолли (12-0, 8 КО) — рейтинговый бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг)

Тони Кёртис (13-1, 3 KO) — Имад Насиб (8-0, 2 КО) — рейтинговый бой во втором наилегчайшем весе (до 52,163 кг)

Арбнор Джашари (9-0, 3 КО) — Нуман Хуссейн (8-1-2, 1 КО) — рейтинговый бой во втором полулегком весе (до 58,967 кг)

Фрэнки Вуд (4-0, 1 КО) — Каллум Ли (8-0, 1 КО) — рейтинговый бой в полулегком весе (до 57,153 кг)

Сэм Кинг (6-0-1, 1 КО) — Джек Суоллоу (4-12-1, 1 КО) — рейтинговый бой в среднем весе (до 72,574 кг)

Зайн Ахмед (2-0, 0 КО) — Лиам Фитцморис (0-18) — рейтинговый бой во втором легчайшем весе (до 55,225 кг)

Хассан Ишак (3-0, 3 КО) — Энцо Бахиано Муньос (4-16-4, 2 КО) — рейтинговый бой во втором легчайшем весе (до 55,225 кг)

Кард шоу Итаума - Хргович/Фото: boxrec.com

Последние бои

Итаума подходит к чемпионскому бою без поражений. В своем последнем поединке британец нокаутировал американца Джермейна Франклина.

Хргович, в свою очередь, имеет в своем послужном списке лишь одно поражения (от Даниеля Дюбуа). В последнем бою хорват по прозвищу "Зверь" нокаутировал британца Дэвида Аллена.

Напомним, Беринчик возвращается на ринг после поражения в чемпионском поединке. 14 февраля 2026 года бывший "атаман" проиграл нокаутом Кейшону Дэвису. На кону стоял титул WBO в легком весе.