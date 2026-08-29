Итаума - Хргович: онлайн-трансляция боя

Прямая трансляция чемпионского боя Итаума — Хргович

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В субботу, 29 августа, на Арене O2 в Лондоне (Великобритания) пройдет грандиозный вечер профессионального бокса. В главном бою британец Мозес Итаума (14-0, 12 КО) сразится с хорватом Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО) за вакантный титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Итаума — Хргович. Ориентировочное начало поединка 30 августа в 00:00 по киевскому времени. Следить за шоу в Лондоне можно в статье: "Итаума — Хргович: онлайн-трансляция вечера бокса".

Онлайн-трансляция боя Итаума — Хргович (обновляется)

21-летний "наследник" Александра Усика Итаума попытается стать чемпионом мира после того, как великий украинец освободил титулы. На его пути опытный 34-летний хорват по прозвищу "Зверь", который просто так пояс не отдаст. Мозес уже побеждал известных соперников, однако Филип выделяется из этой когорты и явно даст бой британцу.

Отметим, перед боем боксеры традиционно прошли церемонию взвешивания:

Мозес Итаума – 109,63 кг

Филипп Хргович – 107,14 кг.

После нее британец и хорват провели дуэль взглядов, которая едва не обернулась массовой дракой. Дело в том, что Итаума толкнул Хрговича, а Филип в ответ отвесил оплеуху сопернику. Это накалило страсти перед боем до предела.

Ранее "Телеграф" сообщал, где смотреть бой Итаума — Хргович, а также делился прогнозом на это противостояние. Поединок ориентировочно начнется ближе к полуночи.

Добавим, что в андеркарде шоу выступит украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО), который попытается остановить местную звезду Сэма Ноукса (18-1, 16 КО). Следить за этим поединком можно в статье: "Беринчик — Ноукс: онлайн-трансляция боя".