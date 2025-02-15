Спорный нокдаун и убийственный нокаут: лучшие моменты боя Беринчик - Дэвис (видео)

Возрастной украинец не сумел одолеть молодую звезду

В субботу, 15 февраля, украинский боксер Денис Беринчик (20-1, 9 КО) потерпел первое поражение в карьере, потеряв пояс WBO в легком весе. В Нью-Йорке (США) небитый американец Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) нокаутировал "Грома" за 4 раунда.

Беринчик впервые в карьере оказался в нокдауне и нокауте. Об этом сообщает "Телеграф".

Денис с первых секунд начал боксировать в высоком темпе. По началу это приносило свои плоды, но Дэвис сумел адаптироваться и раз за разом стал попадать точно в цель. В 3-м раунде Беринчик нарвался на встречный удар, после чего упал на канвас. Украинец посмотрел на судью, ведь Кишон, похоже, ударил по спине, что запрещено в боксе. Однако рефери отсчитал нокдаун. В 4-м раунде американец исполнил все чисто, нокаутировал "Грома" мощным ударом по корпусу.

Лучшие моменты боя Беринчик — Дэвис

Напомним, Беринчик впервые в карьере стал чемпионом мира в мае 2024 года, победив в 12 раундах Эмануэля Наваррете из Мексики. Украинец Александр Усик следил за этим поединком и ярко отпраздновал победу Дениса.