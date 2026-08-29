Прямая трансляция боя Беринчик — Ноукс

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В субботу, 29 августа, на арене О2 в Лондоне (Великобритания) украинец Денис Беринчик (19-1, 9 КО) возвращается на ринг. Противостоять серебряному призеру Олимпийских игр и бывшему чемпиону мира в легком весе будет британец Сэм Ноукс (18-1, 16 КО).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Беринчик — Ноукс. Следить за шоу в Лондоне можно в статье: "Итаума — Хргович: онлайн-трансляция вечера бокса".

Беринчик — Ноукс: онлайн-трансляция боя (обновляется)

38-летний Беринчик возвращается в большой бокс после обидного поражения от американца Кейшона Дэвиса в титульном поединке и нескольких операций (у боксера были серьезные проблемы с плечом, — Ред.). Соперник у украинца — очень серьезный. По мнению специалистов, у Дениса практически нет шансов на победу.

Отметим, бой Беринчик — Ноукс пройдет в андеркарде шоу Мозес Итаума (14-0, 12 КО) — Филип Хргович (20-1, 15 КО), которые сразятся за оставленный Александром Усиком пояс IBF в супертяжелом весе. Поединок Дениса ориентировочно стартует в 23:00 по киевскому времени, вечер бокса в Лондоне в Украине покажут сразу 2 медиа-платформы.

Добавим, что Беринчик и Ноукс прошли официальную процедуру взвешивания. Оба вложились в лимит легкого веса (до 61,235 кг), после чего провели дуэль взглядов.

Денис Беринчик – 60,826 кг

Сэм Ноукс – 60,840 кг

Sam Noakes vs. Denys Berinchyk simply can't disappoint in our chief support 💪🔥



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Напомним, Беринчик возвращается на ринг после тяжелого поражения нокаутом. 14 февраля 2026 года бывший "атаман" был деклассирован Дэвисом. В том бою Денис потерял титул WBO в легком весе.