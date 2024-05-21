Почему украинцы не верят в АРМА?

Только 2,5% респондентов считают деятельность АРМА успешной

По результатам последнего социологического исследования, управление арестованным имуществом оказалось той задачей, с которой украинская власть справляется едва ли не хуже всего. Претензии возникли как к эффективности, так и к прозрачности деятельности Агентства по развитию и менеджменту активов. Как такое возможно, учитывая, что АРМА каждый год публикует отчеты и декларирует миллионные доходы от управления объектами?

Исследование, о котором идет речь, проводила в начале мая компания Active Group на онлайн-панели SunFlower Sociology. Социологи оценивали общественное мнение о деятельности украинских органов власти и институтов.

Так, успешной деятельностью по управлению имуществом подсанкционных лиц, которым занимается АРМА, назвали лишь 2,5% респондентов. Худший показатель оказался только у системы правосудия – 1,1%. Почти две трети граждан (62,7%) уверены, что управление активами в Украине происходит не прозрачно. При этом половина опрошенных (50,3%) не полагают, что управление арестованными активами происходит эффективно для государства.

А ведь АРМА ежегодно обнародует отчеты о своей деятельности, где представляются положительные показатели работы, в том числе и в вопросе управления активами!

В то время как относиться к результатам социологического исследования? Можно ли им доверять?

Согласно отчету за 2023 год, поступления в Государственный бюджет Украины от управления активами АРМА составило 101,3 млн. грн., что почти в три раза больше цифры предыдущего года (34,8 млн.). Агентство даже называет ТОП-5 наиболее доходных управляющих, формирующих львиную долю поступления в государственный бюджет. Это ООО "ЖК "Воздвиженка", АО "Укртранснафта", ГП "Центральная лаборатория по анализу качества лекарственных средств и медицинской продукции", ООО "Крайтекс-сервис", ООО "Нефтегазэнергия". В совокупности они обеспечили поступления в бюджет 93,23 млн.

Впрочем, государственный орган в отчетах не показывает обратную сторону, а именно суммы официально зафиксированных убытков, связанных с управлением арестованными активами.

Так, официально зафиксированы убытки только одного арестованного предприятия — Новораздельской ТЭЦ, переданного в управление АРМА, полностью перекрывают доходы от всех управителей, задекларированные Агентством, за последние годы. Так, в 2023 году убытки теплоэлектроцентрали составили 112 млн. грн., а в 2022 году — 146,8 млн. С полными финансовыми показателями деятельности предприятия можно ознакомиться по ссылке. Но, несмотря на такие цифры, АРМА сообщало, что усилия управляющего ТЭЦ являются примером успешной социально направленной деятельности. Потому что потребители централизованных услуг обеспечены электроэнергией, теплом и горячей водой, а работники получают зарплату и платят налоги.

И еще одна деталь. Удержание АРМА ежегодно обходится налогоплательщикам в достаточно существенную сумму – около 170 млн. грн. Например, согласно Отчету о выполнении бюджетной программы на 2023 год государство потратило на АРМА почти 171,7 млн грн (на 70 млн больше, чем агентство перечислило в госбюджет). При этом в отчете указано, что количество работников Центрального аппарата АРМА – 195, а фактически работает – 182. Гораздо хуже ситуация в Межрегиональных территориальных управлениях АРМА. По состоянию на конец 2023 года там фактически работало 53 человека, хотя предусмотренное количество работников территориальных органов составляет 240 человек. Простыми словами – АРМА – это убыточный со всех точек зрения орган власти!

Итак, мы видим классический формат отчетности, когда вместо взвешенной информации в целом представляются только положительные показатели, скрывающие реальное положение вещей. Такой подход усыпляет внимание общества и, безусловно, продлевает срок пребывания в должности чиновников. Впрочем, нежелание или неспособность отображения объективного положения, нехватка объективной информации делает невозможным определение адекватных методов государственного регулирования. Так же, как отрицание болезни или отсутствие точного диагноза усугубляет проблему и сводит на нет все попытки поправиться.