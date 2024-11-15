Топ чиновников, которые больше всех разворовывали украинскую армию

Миллиардные теневые заработки на ВСУ, подозрения, скандалы — но пока без реальных посадок коррупционеров

Тема борьбы со злоупотреблениями на закупках для Вооруженных сил Украины не только не затихает, а на фоне войны с РФ только приобретает все большую остроту и актуальность. В свою очередь правоохранители, похоже, усиливают противодействие схемщикам в секторе оборонки.

Так, по состоянию на ноябрь 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уже более 60 дел о хищении средств на оборонных нуждах армии (оружие, еда, фортификации и т.п.).

Но проблема тенизации оборонки через коррупционные схемі тянется еще с начала 90-х, существенно обострилась во время АТО и широкомасштабного вторжения России. А ситуацию отягощает еще и тот фактор, что реальные наказания топовые преступники и фигуранты-коррупционеры по факту так пока и не получили.

"Телеграф" собрал в хронологическом порядке наиболее резонансные дела последних лет и фамилии топовых фигурантов среди чиновников, подозреваемых в наживе на ВСУ. Ведь о некоторых антигероях рядовые граждане и отечественный истеблишмент уже стали забывать.

Виталий Немилостивый

В 2017-м СМИ сообщали, что бывший нардеп и экс-министр Немилостивый фигурировал в уголовном деле по факту присвоения средств оборонных госзаказов. Осенью того года СБУ провела обыски на "Машгидроприводе" и Харьковском заводе транспортного оборудования (ХЗТО), конечным бенефициаром которых был этот политик.

Как оказалось, представители завода с целью присвоения части полученных за указанные работы средств перечислили их за выполнение субподрядных работ в адрес ООО "Машгидропривод", а часть — на счета СПД с признаками фиктивности (ООО "Интернешнл бизнес групп" и ООО "Эгида Торг"). В то же время "Машгидропривод" перевел часть денежных средств, полученных от ХЗТО, также в адрес вышеуказанных СПД с признаками фиктивности. В общей сложности более 30 млн гривен было переведено в адрес компаний с признаками фиктивности.

В другом уголовном производстве от 2018 года харьковская полиция расследовала, как частная фирма-двойник ООО "ХЗТО" нанесла значительный ущерб государственному одноимённому предприятию.

Кстати, Немилостивого СМИ обвиняли также в попытке взыскать 24 млн грн с ГП "Киевский бронетанковый завод", что могло привести к банкротству этого стратегического госпредприятия. В 2020 году, будучи в должности министра стратегпрома, частная фирма (в которой чиновник владел 24% акций) подала соответствующий иск в Хозяйственный суд Киева.

В течение 2006-го Немилостивый работал первым заместителем гендиректора завода им. В.А. Малышева (крупнейший в Украине и СНГ производитель бронетехники), а в начале 2007 года стал и.о. гендиректора завода. Однако на этом посту он проработал недолго, потому что перешел на работу в Минпромполитики.

Вместе с тем, по данным СМИ , управлять заводом остался человек Немилостивого – Алексей Подгорный, занимавший этот пост до 2010-го.

Самый громкий коррупционный скандал за этот период — кредит от российского "Укрсоцбанка" на $6,6 млн, который выдавался россиянам под залог лаборатории завода (впоследствии она выбыла из госсобственности). Это дело про растрату в особо крупных размерах расследовала СБУ. А частную фирму, которой досталась лаборатория, СМИ связывали именно с Немилостивым. А еще эта компания через суд добивалась взыскания с завода 25 млн грн за вынужденную аренду собственных помещений.

В 2012-м Харьковский хозсуд возбудил дело о банкротстве завода им. Малышева.

Зато капитал Немилостивого, похоже, только увеличивался. По состоянию на 2020 год, за по данным СМИ, он как чиновник получал зарплату в 300 тыс. грн. Еще 145 тыс. грн дохода у него было от оборонного предприятия "Укриннмаш". Дома тогда чиновник получил наличными сотни тысяч гривен, 55 тыс. долларов, 50 тыс. евро, 50 тыс. франков и 30 тыс. фунтов стерлингов. Четыре года назад у политика было четыре дома, 16 земельных участков, элитный Mercedes-Benz E280 4MATIC.

Но больше всего общественность тогда поразила частная коллекция Немилостивого: картины советских и украинских художников (XX—XXI вв.) — 18 единиц; изделия из серебра немецких, русских и советских мастеров (XIX—XX вв.) — 78 единиц; мебель: "Гостиная", "Спальня", "Кабинет" фирмы Baker Furniture — 21 единица; инвестиционные монеты "Архистратиг Михаил" номиналом 20 грн — 120 единиц; иконы (XVIII–XIX вв.) – 48 единиц. О стоимости этих ценностей можно только догадываться.

Политическая жизнь и карьера чиновника Немилостивого завершилась после того, как в статусе замминистра в 2021 году он попал в "пьяное" ДТП . Впоследствии после громкого скандала и резонанса он признал свою вину, но правительство уволило его с должности.

Свинарчукгейт

В 2019 году, за месяц до президентских выборов, журналисты "Bihus.info" обнародовали многосерийное расследование о хищении госсредств в оборонном секторе.

Кураторами коррупционных схем расследователи назвали тогдашнее президентское окружение: первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (до 2014-го имел фамилию Свинарчук), его сына Игоря Гладковского и его бизнес-партнеров Андрея Рогозу и Виталия Жукова.

Как выяснилось, свой бизнес схемщики годами строили на контрабанде запчастей из РФ для украинских оборонных заводов.

По информации журналистов, в 2015-м Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал контрабандные поставки, а государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" якобы знало об этих мошеннических сделках и давало на них согласие.

Этот скандал вокруг "Укроборонпрома" и "Свинарчуков" стал символом коррупции при президентской каденции Порошенко.

Игорь и Роман Гринкевичи

В 2023-м ГБР задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны — львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого обвиняли в махинациях с контрактами на поставку одежды и продовольствия для армии.

По версии следователей, подконтрольные бизнесмену компании якобы выиграли 23 тендера на 1,5 миллиарда гривен для поставки одежды Минобороны. Следствие утверждало, что оборонные заказы должны были выполнять фирмы, которые раньше занимались строительством. И не имели надлежащих производственных, складских и других возможностей, чтобы производить и хранить вещи для нужд Минобороны.

Кроме того, Гринкевич пытался дать взятку одному из руководителей ГБР в размере $500 тыс., чтобы тот снял арест с имущества компаний предпринимателя. Но фигуранта арестовали.

Впоследствии стало известно, что правоохранители задержали и сына этого львовского бизнесмена Романа Гринкевича. Его по другому эпизоду следователи считали участником преступной организации, подозреваемой в поставках для ВСУ некачественной одежды.

Вячеслав Шаповалов

В 2023-м экс-заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. ГБР ему инкриминировало якобы лоббирование заключения договоров о поставках некачественной амуниции для нужд ВСУ на 1 млрд грн.

А в 2024-м правоохранители объявили новое подозрение бывшим заместителю министра обороны и начальнику Департамента закупок в растрате почти 950 млн грн на некачественных бронежилетах для армии.

Александр Лиев

В 2024-м СБУ сообщила о подозрении в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ВСУ бывшему и действующему руководителям Департамента военно-технической политики Минобороны, директору "Львовского арсенала" и представителю иностранной фирмы-посредника.

По данным следствия, в 2022 году чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал". Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, а менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной фирмы, которая должна была поставить боеприпасы в Украину.

Однако, по данным следствия, компания не отправила ни одного снаряда, а полученные деньги перечислила на счета еще одной аффилированной компании на Балканах. Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

По материалам СБУ пять человек получили подозрения за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой.

Среди самых топовых фигурантов этого дела — уже бывший и. о. руководителя Департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев.

Тем не менее, несмотря на большой резонанс из-за упомянутых коррупционных скандалов, производство не завершилось такими же громкими посадками топ-чиновников-коррупционеров.