Стране нужно больше древесины: о чем договорились ГП "Леса Украины" и деревообработчики?

В Житомире прошел форум "Украинские лесные ресурсы 2025"

Украинские лесоводы и деревообработчики договорились совместно работать над созданием условий для увеличения заготовки древесины и стабилизации биржевых цен на лесопродукцию. Таков один из главных результатов форума "Украинские лесные ресурсы 2025", который прошел 12 марта в Житомире.

Почему растут цены на древесину

Последние несколько лет спрос на древесину в Украине был достаточно низким. Переработчики жаловались на потерю возможности экспорта на азиатские рынки через морские порты, упал внутренний спрос со стороны промышленности и строительной сферы. Участники рынка выкупали на главных торгах в среднем около 60% выставленной продукции. Лесным хозяйствам часто приходилось проводить дополнительные торги и снижать цены через голландские аукционы. Средние цены на древесину оставались практически неизменными – 1,7—1,8 тыс. грн за обезличенный куб. Для сравнения: в Польше это 2,8 тыс. грн, в Германии — почти 5 тыс. грн.

Вполне логично, что лесоводы не увеличивали заготовку, которая с начала войны в ГП "Леса Украины" держалась на уровне 12—12,5 млн куб. м (в целом по всем лесным хозяйствам примерно 15 млн куб. м). Причина очень проста. Круглая древесина довольно быстро портится. Переработчики часто отказываются брать остатки с прошлого года, требуя только недавно заготовленную древесину, не потерявшую качества. Следовательно, работать на склады не имеет никакого смысла.

Но начало 2025 года показало стремительный рост спроса со стороны деревообработки, что, соответственно, повлияло на биржевые цены, которые также начали ощутимо расти. На торгах первого квартала переработчики выбрали свыше 90% предложения. Цены на кругляк хвойных пород увеличился на 30%. Причины сами предприниматели называют разные – например, некоторые переработчики не рассчитывали, что стабилизируется ситуация с энергообеспечением, и заранее не создали склады. Кто-то решил перестраховаться и переждать вероятную девальвацию гривны в товаре. У некоторых появились новые возможности для экспорта на европейский рынок, в Турцию.

Как стабилизировать цены? До реформы все было проще, когда не было биржевых торгов, покупатели договаривались напрямую с директорами лесхозов, а масштабы незаконных рубок поражали.

Теневого рынка в промышленных масштабах давно нет, соответственно и возможности докупить нелегальный, но дешевый ресурс тоже. Весь объем продукции ГП "Леса Украины" выставляет на открытые торги. Поэтому остаются два варианта — либо ограничить конкуренцию, противоречащую концепции открытого рынка, либо увеличивать предложение.

Во время форума "Украинские лесные ресурсы 2025"

В ходе форума генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец задекларировал готовность компании увеличить ежегодные объемы заготовки в среднем на 30%. Это будет означать рост объемов поставок лесопродукции с 12,6 млн кубометров (данные за 2024 год) до примерно 18—19 млн кубометров.

Реформа создала основу для роста

Однако выполнить обещание будет очень и очень непросто. Война существенно ударила по лесной отрасли Украины – по словам главы Гослесагентства Виктора Смаля, значительная часть лесных хозяйств (около 1 млн га) находится на временно оккупированных территориях. Миллион гектаров деоккупировали, но эти площади лесов не доступны для хозяйствования из-за минирования. Очень остро ощущается дефицит кадров – рабочих мобилизуют, новых людей негде взять. Более тысячи единиц техники лесные хозяйства передали ВСУ.

Если бы не реформа лесного хозяйства проведенная в 2022 году, сегодня большинство лесхозов были бы банкротами, которые не имели бы возможности ни защищать леса от пожаров, ни проводить лесовосстановление. Зато благодаря реформе ГП "Леса Украины" второй год подряд имеет рекордную прибыль, которая дает возможность увеличивать зарплаты, покупать новую технику, строить лесные дороги, эффективно бороться с незаконными рубками. В частности, заработала система собственной корпоративной безопасности ГП "Леса Украины" — каждое лесное хозяйство проверяется по несколько раз в год, что практически не оставляет возможности скрыть нарушения.

Проведена международная сертификация украинских лесов. В настоящее время процент сертификации украинского лесного хозяйства является одним из самых высоких в Европе. Уровень рентабельности украинского лесного хозяйства вырос с 1,5% до 10%. Иными словами, благодаря реформе создана основа, позволяющая даже во время войны наращивать производство. Однако, как отмечает Юрий Болоховец, не все зависит от лесоводов.

Где найти скрытый ресурс?

По словам главы Гослесагентства Виктора Смаля, одной из проблем является нерешенность вопроса по предоставленным в пользование лесам. Речь идет о сотнях тысяч гектаров лесных насаждений, не имеющих сегодня формального владельца.

"В Украине есть 400 тыс. га не предоставленных в пользование лесов. Это спелые, сформированные, готовые к хозяйствованию насаждения. Они должны быть переданы государственным лесопользователям", — считает Виктор Смаль.

Другой важной проблемой, по словам главы ГП "Леса Украины" Юрия Болоховца, являются чрезмерная забюрократизированность разрешительных процедур в сфере лесозаготовки и, в частности, устаревшая процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Болоховец отмечает, что процедура ОВОС имеет смысл в случаях, когда происходит изменение целевого назначения – лесной участок передается под строительство новой автотрассы. Именно так работает ОВОС в странах ЕС. В Украине процедуру применяют, даже когда нужно разобрать сгоревший лес и высадить новый, что приводит к потере миллионов кубометров древесины в год, которая могла бы попасть на рынок.

Руководитель ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец указал на проблемы

"Миллионы кубометров древесины в год Украина теряет вследствие несовершенной нормативной базы! Из-за забюрократизированной системы утверждения материалов лесоустройства, из-за чрезмерных требований по прохождению процедуры ОВОС и других причин. Мы предлагаем бизнесу и местному самоуправлению занять проактивную позицию и совместно с нами присоединяться к обсуждению тем, которые тормозят развитие лесного хозяйства", — подчеркивает руководитель ГП "Леса Украины".

Что беспокоит бизнес

Присутствующие на форуме представители деревообрабатывающей отрасли, с которыми пришлось общаться, заявили, что не имеют проблем с доступом к торгам, прозрачность аукционов также не вызывает вопросов. Процент выполнения договоров со стороны ГП "Леса Украины" почти 95%, поэтому функционирует система достаточно четко. В то же время бизнес обратил внимание на некоторые вопросы, связанные с формированием первоначальной аукционной цены и внедрением долгосрочных контрактов.

По словам Юрия Болоховца, по долгосрочным контрактам ГП "Леса Украины" готово пойти на встречу бизнеса. С прошлого года введены полугодовые контракты, со второго полугодия их доля будет увеличена до 30%, а с 2026 года впервые появятся долгосрочные годовые контракты с фиксированной ценой.

Что касается вопроса формирования стартовой цены на древесину во время аукциона, то он вызвал едва ли не наиболее оживленную дискуссию среди участников форума. По мнению главы Комитета деревообрабатывающей и мебельной отрасли EBA Богдана Цуприка, стартовые цены на квартальных торгах должны базироваться на производственной себестоимости, а не на средневзвешенных ценах за прошлые периоды. Однако представители биржи, с которыми мы общались, считают, что механизм голландских аукционов позволяет двигать цены как вверх, так и вниз. Так что логично, если торги стартуют от цены, уже сформированной рынком, а дальнейший ценовой тренд определяется спросом со стороны участников торгов. Поставить точку в дискуссии должен закон "О рынке древесины", который должен быть рассмотрен парламентом в ближайшее время.

Как отметил в комментарии "Телеграфу" заместитель директора ассоциации "Биржевые и электронные площадки" Алексей Петрашко, еще одним существенным фактором, который в перспективе положительно повлияет на уровень цены на лесопродукцию в Украине, станет обязательный вывод на товарные биржи древесины, которая заготавливается предприятиями, не подчиненными Гослесагенту. Речь идет о лесхозах, находящихся в коммунальной собственности, военных лесхозах, национальных парках и т.д.

"В целом речь идет о 20—25% от общего объема лесопродукции. Сейчас эта продукция очень слабо представлена на организованном товарном рынке. Но законопроект "О рынке древесины", который парламентом будет рассматриваться во 2-м чтении, поставит в равные условия государственную лесозаготовку, которая сейчас продает прозрачно и публично этот ресурс, и всех других лесозаготовителей. Таким образом, на белый рынок прибавится примерно 20—25% ресурса. С моей точки зрения, это еще больше сбалансирует спрос и предложение", — считает Петрашко.

Результатом форума стала договоренность между лесоводами и бизнесом об активном включении рынка в обсуждение нормативных изменений, которые должны снять ограничения для увеличения заготовки древесины. Бизнес-ассоциации и предприниматели должны занять проактивную позицию, отметил Юрий Болоховец.