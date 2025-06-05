Роскошь в должности: заместитель главы ОП Ирина Мудра продемонстрировала аксессуары более чем на миллион гривен

Годовая зарплата чиновницы меньше, чем стоимость её коллекции украшений

Заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудра оказалась любительницей лакшери-брендов. В одном из своих дорогих образов чиновница недавно сверкала перед студентами.

Соответствующее фото она опубликовала в Facebook. Как оказалось, на встречу со студентами Львовского Национального Университета имени Ивана Франко, которая состоялась в начале мая, Мудра решила надеть на себя подвеску из жемчуга от Dior. Стоит такое украшение 650 евро или приблизительно 30 000₴.

К ней у Ирины еще имелись серьги от того же бренда за 500€, или примерно 19 000₴.

Проанализировав другие фото Мудрой оказалось, что чиновница является любительницей лакшери-брендов. Так, на одно из рабочих совещаний в Офис Президента, Ирина выбрала платок-шарф от Dolce & Gabbana за 495€, или 19 000₴ и кольцо от Bulgari Serpenti Viper Anello, за 11600€ (примерно 450 000₴).

Очки Ирина Мудрая предпочитает от Tom Ford (за 370€, или примерно 14 000₴). А еще любит Prada, от этого бренда у неё есть солнцезащитные очки за 430€, или примерно 16 000₴.

На одно из заседаний Офиса Президента Ирина Мудрая надела серьги Orecchini modello piccolo Clash de Cartier за 5 050€ или примерно 200 000₴. А на другой рабочей встрече, она щеголяла подвеской Juste un Clou de Cartier с бриллиантами за 8 150€ (приблизительно 308 000₴).

Примечательно, что все эти фото с роскошными аксессуарами и ювелирными изделиями Ирина засветила в своем Facebook после 2022 года. То есть уже после ее назначения на предыдущую должность заместителя Министра Юстиций Украины, где Ирина Мудрая отвечала за международное сотрудничество, в частности создание механизмов получения репараций от России.

Общая стоимость аксессуарного гардероба Ирины Мудрой составляет почти 28 000 € или 1 560 000₴. Это суммарная стоимость только тех аксессуаров и ювелирных изделий, которые показала Ирина Мудра в соцсетях.

Но не показала в декларации, ни за 2022, ни за 2023, ни за 2024 год. В документе чиновница указывала 2 ювелирных изделия: кольцо Graff с бриллиантом, браслет Cartier juste un clou gold. А также люксовые часы Audemar Piguet.

При этом, заработная плата Ирины Мудрой за 2022 год в Министерстве Юстиций Украины составила 806 032₴. То есть за год чиновница заработала меньше, чем потратила на драгоценности и аксессуары.

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