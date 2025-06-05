Розкіш на посаді: заступниця голови ОП Ірина Мудра продемонструвала аксесуари на понад мільйон гривень

Річна зарплата чиновниці менша, ніж вартість її колекції прикрас

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра полюбляє лакшері-бренди. В одному зі своїх дорогих образів чиновниця нещодавно сяяла перед студентами.

Відповідне фото вона опублікувала у Facebook. Як виявилося, на зустріч зі студентами Львівського Національного Університету імені Івана Франка, яка відбулася на початку травня, Мудра вирішила одягнути підвіску з перлів від Dior. Коштує така прикраса 650 євро або приблизно 30 000₴.

До неї в Ірини ще були сережки від того ж бренду за 500€, або приблизно 19 000₴.

Проаналізувавши інші фото Мудрої виявилося, що чиновниця полюбляє лакшері-бренди. Так, на одну з робочих нарад до Офісу Президента, Ірина обрала хустку-шарф від Dolce & Gabbana за 495€, або 19 000₴ та кільце від Bulgari Serpenti Viper Anello, за 11 600€ (приблизно 450 000₴).

Окуляри Ірина Мудра обирає від Tom Ford (за 370€, або приблизно 14 000₴). А ще любить Prada, від цього бренду вона має сонцезахисні окуляри за 430€, або приблизно 16 000₴.

На одне із засідань Офісу Президента Ірина Мудра наділа сережки Orecchini modello piccolo Clash de Cartier за 5 050€ або приблизно 200 000₴. А на іншій робочій зустрічі, вона хизувалась підвіскою Juste un Clou de Cartier з діамантами за 8 150€ (приблизно 308 000₴).

Примітно, що всі ці фото із розкішними аксесуарами та ювелірними виробами Ірина засвітила у своєму Facebook після 2022 року. Тобто вже після її призначення на попередню посаду заступниці Міністра Юстицій України, де Ірина Мудра відповідала за міжнародне співробітництво, зокрема створення механізмів отримання репарацій від Росії.

Загальна вартість аксесуарів гардероба Ірини Мудрої становить майже 28 000€ або 1 560 000₴. Це сумарна вартість лише тих аксесуарів та ювелірних виробів, які показала Ірина Мудра у соцмережах.

Але не показала у декларації, ні за 2022, ні за 2023 рік, ні за 2024 рік. У документі чиновниця вказувала 2 ювелірні вироби: кільце Graff з діамантом, браслет Cartier juste un clou gold. А також люксовий годинник Audemar Piguet.

При цьому, заробітна плата Ірини Мудрої за 2022 рік у Мін’юсті склала 806 032₴. Тобто за рік чиновниця заробила менше, ніж витратила на коштовності та аксесуари.

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