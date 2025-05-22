Не просто образ… Почему Елена Зеленская чаще появляется на публике в костюмах

Новая одежда для Зеленской шьется только для важных поездок

До президентства Владимира Зеленского его жена Елена старалась вести закрытый образ жизни. Однако статус первой леди Украины кардинально изменил не только ее сферу деятельности, но и имидж. Сегодня Елена Зеленская по праву считается иконой стиля, а каждый ее выход в свет — это продуманный образ, в котором сочетаются элегантность, сдержанность и внутренний месседж.

С начала полномасштабной войны Елена Зеленская стала чаще появляться на публике в деловых костюмах. И на это есть причина. Детальнее об имидже первой леди Украины рассказала ее стилист, основательница украинского бренда Gunia Project Наталия Каменская в интервью Elle.

Почему Елена Зеленская часто носит костюмы

При создании образов для Елены Зеленской преимущественно делается упор на украинские бренды, а именно Litkovska, Gasanova, Lake, AMG и The COAT by Katya Silchenko. Новые наряды для Зеленской шьются только для ключевых мероприятий или важных поездок, а остальные образы формируются из имеющихся вещей в ее гардеробе.

Елена Зеленская предпочитает украинские бренды, Фото: Getty Images

В начале сотрудничества с Еленой Зеленской стилистке хотелось выбирать интересные вариации классического стиля, работать с формами, цветом, но война изменила акценты и пришлось остановиться на лаконичном деловом стиле со сдержанным кроем и цветовой гаммой.

Елена Зеленская всегда выглядит элегантно, Фото: Getty Images

На публичных мероприятиях первая леди Украины чаще появляется в костюмах, нежели в платьях, потому что это не просто образ, а символ того, что Украина всегда собрана, сильная и готова действовать. Брючный костюм придает уверенности, но даже в нем Елена Зеленская всегда выглядит элегантно и подчеркивает свою интеллигентность, ум и культуру.

"Почему первая леди все чаще появляется в костюмах? Это послание миру: Украина борется. К тому же мы стараемся всегда учитывать и эмоциональное состояние: если сегодня нет настроения на платье, то мы берем костюм, отвечающий цвету и фасону", — рассказала стилистка.

Елена Зеленская чаще появляется в костюмах, Фото: Getty Images

Свои наряд Елена Зеленская всегда украшает брошками, для нее даже специально были разработаны некоторые украшения. И дизайнер с особым вниманием подходит к их выбору.

Первая леди Украины украшает костюмы брошками, Фото: Getty Images

Также Екатерина отметила, что в современных реалиях на подготовку гардероба времени практически нет, сейчас график выходов в свет можно расписать максимум на неделю, это самое стабильное.

Отметим, что в Украине нет законодательного актера, регулирующего поведение или внешний вид первой леди, но существуют общие нормы и протокольные требования, которых Елена Зеленская старается придерживаться.

Стиль Елены Зеленской, Фото: Getty Images

Как поясняет стилистка Наталия Каменская, во время официальных визитов существует единый протокол для всех женщин в делегации — например, могут быть недопустимы открытые плечи, локти или щиколотки. Перед поездками команда первой леди всегда консультируется с экспертами по этикету и изучает протоколы, чтобы избежать неловких ситуаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой Елена Зеленская была в день свадьбы. За Владимира Зеленского она вышла замуж в 2003 году.