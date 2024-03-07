Не дайте злоумышленникам взломать свой смартфон: 7 простых и рабочих советов

Не следует пренебрегать правилами цифровой безопасности

Чтобы защитить свой мобильный телефон от взлома, достаточно сделать несколько несложных шагов. Это позволит обезопасить свои персональные данные.

В первую очередь нужно обновить операционную систему iOS или Android до последней версии, пишет itechua. Также установите новые патчи безопасности.

Кроме того, используя общественный или незащищенный Wi-Fi, не вводите пароли и другую конфиденциальную информацию, если вы не используете VPN. Менеджеры паролей позволяют легко устанавливать уникальные пароли для приложений и служб без необходимости запоминать их.

Как защитить смартфон от взлома:

Установите программное обеспечение для защиты телефона. Выберите антивирус от проверенной антивирусной компании. Установите сложный, но легкий для запоминания пароль. Избегайте дней рождения, кличек домашних животных, банковских PIN-кодов, неполных телефонных номеров и т.д. Следуйте инструкциям службы поддержки Apple и Android для их установки. Чтобы защитить телефон от хакеров, всегда проверяйте приложения перед их установкой. Загружайте приложения только с проверенных магазинов и сайтов, таких как Apple App Store и Google Play. Будьте осторожны, если вы используете телефон на Android. Google не проверяет приложения так тщательно, как Apple. Узнайте, как управлять мобильным телефоном дистанционно. Настройки и приложения позволяют удаленно заблокировать или удалить данные на телефоне, если его украли. Помните о незащищенном соединении Wi-Fi. Незащищенные соединения не имеют значка замка рядом со списком. Избегайте их, если это возможно, и используйте безопасное мобильное соединение на своем телефоне. Выключайте Wi-Fi, Bluetooth и мобильную передачу данных, когда они не используются, чтобы защитить телефон от взлома. Заряжайте мобильный телефон с помощью надежного USB-порта. Сюда входят компьютерные и автомобильные порты (где это возможно).

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