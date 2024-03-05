Простое правило, которое продлит жизнь батареи смартфона: многие его игнорируют

В сети есть много советов относительно правильной зарядке батареи телефона, но лучше соблюдать одно простое правило

Самое слабое место современных смартфонов –это, пожалуй, аккумулятор. Проблема быстрого износа батареи касается не только владельцев бюджетных смартфонов, но и обладателей флагманов.

При этом зачастую пользователи, сами того не подозревая, сокращают срок службы аккумулятора. "Телеграф" решил поделиться со своими читателями простым правилом, которое продлит жизнь батареи смартфона.

Обычно, чтобы предотвратить деградацию батареи раньше времени, специалисты рекомендуют:

Заряжать батарею до отметки в 80 процентов, а разряжать – не ниже 20%. Есть также альтернативная тактика зарядки, известная как "50-70".

Не оставлять смартфон на зарядке на ночь.

Не пользоваться телефоном во время его зарядки.

Оптимальней всего заряжать аккумулятор чаще, но короткими сессиями по 15-20 минут – это наоборот полезно.

Избегать перегрева и не оставлять смартфон под прямыми солнечными лучами.

Но самый главный фактор, влияющий на деградацию аккумулятора – это зарядка несертефицированными кабелями Lightning и USB-C (microUSB можно использовать почти любой). Или дешевыми устройствами китайских беспроводных зарядок с AliExpress.

Все дело в том, что оригинальные зарядные устройства от производителя разработаны так, чтобы соответствовать техническим стандартам и требованиям смартфона. Также они более точно управляют процессами зарядки и разрядки. Это влияет на работу аккумулятора.

Использование неофициальных кабелей может иногда даже привести смартфон или планшет в неисправность. А в дешевых беспроводных зарядках они не отводят тепло. Из-за этого смартфон при зарядке может сильно нагреваться.

Однако важно отметить, что не все неоригинальные зарядные устройства являются плохими. Главное, чтобы он был сертифицирован производителем, то есть соответствовал стандартам качества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие есть хитрости, чтобы сохранить заряд на телефоне как можно дольше. Для этого нужно будет отключить некоторые функции, которые забирают на себя часть нагрузки.