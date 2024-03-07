Не дайте зловмисникам зламати свій смартфон: 7 простих та робочих порад

Не варто нехтувати правилами цифрової безпеки

Щоб захистити свій мобільний телефон від злому, достатньо зробити декілька нескладних кроків. Це дозволить убезпечити свої персональні дані.

Першою чергою потрібно оновити операційну систему iOS або Android до останньої версії, пише itechua. Також встановіть найновіші патчі безпеки.

Крім того, користуючись громадським або незахищеним Wi-Fi, не вводьте паролі та іншу конфіденційну інформацію, якщо ви не використовуєте VPN. Менеджери паролів дозволяють легко встановлювати унікальні паролі для додатків і служб без необхідності їх запам'ятовувати.

Як захистити смартфон від злому:

Встановіть програмне забезпечення для захисту на свій телефон. Виберіть антивірус від перевіреної антивірусної компанії. Встановіть складний, але легкий для запам'ятовування пароль. Уникайте днів народження, кличок домашніх тварин, банківських PIN-кодів, неповних телефонних номерів тощо. Дотримуйтесь інструкцій служби підтримки Apple та Android для їх встановлення. Щоб захистити свій телефон від хакерів, завжди перевіряйте додатки перш ніж їх встановлювати. Завантажуйте додатки лише з перевірених магазинів та сайтів, таких як Apple App Store та Google Play. Будьте обережні, якщо ви користуєтеся телефоном на Android. Google не перевіряє додатки так ретельно, як Apple. Дізнайтеся, як керувати мобільним телефоном дистанційно. Налаштування та додатки дозволяють віддалено заблокувати або стерти дані на телефоні, якщо його вкрали. Пам'ятайте про незахищені Wi-Fi з'єднання. Незахищені з'єднання не мають значка замка поруч зі списком. Уникайте їх, якщо це можливо, і використовуйте безпечне мобільне з'єднання на своєму телефоні. Вимикайте Wi-Fi, Bluetooth та мобільну передачу даних, коли вони не використовуються, щоб захистити свій телефон від злому. Заряджайте мобільний телефон за допомогою надійного USB-порту. Сюди входять комп'ютерні та автомобільні порти (де це можливо).

Раніше "Телеграф" писав, як дати своєму телефону "відпочити". Проста порада, яка продовжить життя вашого пристрою.