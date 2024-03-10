Многие об этом не догадываются: какая вредная привычка может "убить" даже новый смартфон

Повреждения можно сразу и не заметить

Часто пользователи смартфонов вынуждены менять устройство на новое из-за несоблюдения элементарных правил пользования. Одна невинная привычка способна уничтожить даже новый смартфон.

Обычно пользователи смартфонов боятся уронить его на асфальт или пол, пишет itechua. Но многие даже не задумываются о том, что бросать смартфон на кровать тоже небезопасно.

Иллюзия безопасности

Многие думают, что кровать смягчит удар при падении. Это ошибка. Ударная сила при падении на кровать может быть достаточной, чтобы повредить внутренние компоненты смартфона.

Невидимые повреждения

Снаружи смартфон после падения на кровать может выглядеть целым. Но внутри могут быть повреждены микросхемы, шлейфы, контакты. Это может привести к сбоям в работе, глюкам, а впоследствии и поломке.

Дополнительные риски

Смартфон, лежа на кровати легко забыть. Можно случайно сесть на него или прижать. Это может привести к трещинам на экране, повреждению корпуса или других элементов.

Как сохранить смартфон

Не бросайте его на кровать или на диван. Положите его на тумбочку, стол или другое безопасное место. Используйте чехол для защиты смартфона во время падения.

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