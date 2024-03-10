Багато хто про це не здогадується: яка шкідлива звичка може "вбити" навіть новий смартфон

Пошкодження можна зразу й не помітити

Часто користувачі смартфонів вимушені змінювати пристрій на новий через недотримання елементарних правил користування. Одна невинна звичка здатна знищити навіть новий смартфон.

Зазвичай користувачі смартфонів бояться впустити його на асфальт або підлогу, пише itechua. Але багато хто навіть не замислюється про те, що кидати смартфон на ліжко теж небезпечно.

Ілюзія безпеки

Багато хто думає, що ліжко пом’якшить удар при падінні. Це помилка. Ударна сила під час падіння на ліжко може бути достатньою, щоб пошкодити внутрішні компоненти смартфона.

Невидимі ушкодження

Зовні смартфон після падіння на ліжко може виглядати цілим. Але всередині можуть бути пошкоджені мікросхеми, шлейфи, контакти. Це може призвести до збоїв у роботі, глюків, а згодом і поломки.

Додаткові ризики

Смартфон, що лежить на ліжку легко забути. Можна випадково сісти на нього чи притиснути. Це може призвести до тріщин на екрані, пошкодження корпусу або інших елементів.

Як зберегти смартфон

Не кидайте його на ліжко чи диван. Покладіть його на тумбочку, стіл чи інше безпечне місце. Використовуйте чохол, який захистить смартфон під час падіння.

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