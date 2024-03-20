Занимает не больше минуты: какую процедуру на телефоне нужно проводить раз в неделю

Это способствует более эффективному управлению энергопотреблением

Многие владельцы смартфонов, возможно, даже не подозревают, что их девайс имеют опцию перезагрузки. Справедливости ради, мы привыкли, что телефон, в отличие от того же ноутбука, работает беспрерывно в режиме нон-стоп. Однако время от времени все же нужно перезагружаться.

Как правило, перезагрузка — первое, что рекомендуется сделать, если смартфон заглючил или перестал реагировать на прикосновения. Об этом рассказывает "Телеграф".

Впрочем, как показывает практика, эту процедуру полезно выполнять на регулярной основе, особенно если ваш телефон старый или мощности процессора уже не хватает в 2023 году.

Сама процедура перезагрузки не ограничивается простым "выключил/включил". Когда мы используем телефон, различные приложения и процессы могут занимать оперативную память, влияя на его работу. Перезагрузка помогает очистить "мусор", обеспечивая плавную и эффективную работу устройства.

Также, если у вас на телефоне "затерялись" вирусы, они как раз таки обитают в оперативной памяти смартфона, которая зависит от того, работает смартфон или не работает. Поэтому перезагрузка может отключить опасную программу.

Еще перезагрузка может быть полезна после установки обновлений. Она позволяет системе корректно внедрить новые изменения, тем самым обеспечивая безопасность и актуальность функционала вашего устройства. В противном случае нововведения могут не вступить в силу и ими нельзя будет пользоваться.

И напоследок, перезагрузка даже новенького смартфона способствует более эффективному управлению энергопотреблением. Это особенно важно для сохранения заряда аккумулятора и продления срока службы устройства.

В отличие от компьютеров или ноутбуков, смартфоны и прочие мобильные гаджеты редко подвергаются перезагрузке, поскольку они в большей части времени находятся в режиме ожидания.

Специалисты рекомендуют проводить процедуру перезагрузки хотя бы один раз в неделю. Это поможет освободить оперативную память от временных файлов, предотвратить накопление ненужных данных и улучшить общую производительность устройства. Не говоря уже о глюках и подвисаниях.

Тем не менее, частота перезагрузок может варьироваться и зависеть от ваших личных предпочтений. Найдите оптимальный для себя график перезагрузок, который соответствует вашим потребностям и способствует поддержанию стабильной работы вашего смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ни в коем случае нельзя заряжать телефон. Одно простое правило поможет избежать поломки телефона.