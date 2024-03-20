Займає не більше хвилини: яку процедуру на телефоні потрібно проводити раз на тиждень

Це сприяє більш ефективному управлінню енергоспоживанням

Багато власників смартфонів, можливо, навіть не підозрюють, що їх девайс мають опцію перезавантаження. Заради справедливості, ми звикли, що телефон, на відміну від того ж ноутбука, працює безперервно в режимі нон-стоп. Однак час від часу все ж таки потрібно перезавантажуватися.

Як правило, перезавантаження — перше, що рекомендується зробити, якщо смартфон заглючив або перестав реагувати на дотик. Про це розповідає "Телеграф".

Втім, як показує практика, цю процедуру корисно виконувати на регулярній основі, особливо якщо телефон старий або потужності процесора вже не вистачає в 2023 році.

Сама процедура перезавантаження не обмежується простим "вимкнув/ввімкнув". Коли ми використовуємо телефон, різні програми та процеси можуть займати оперативну пам’ять, впливаючи на його роботу. Перезавантаження допомагає очистити "сміття", забезпечуючи плавну та ефективну роботу пристрою.

Також, якщо у вас на телефоні "загубилися" віруси, вони таки мешкають в оперативній пам’яті смартфона, яка залежить від того, працює смартфон чи не працює. Тому перезавантаження може вимкнути небезпечну програму.

Ще перезавантаження може бути корисним після встановлення оновлень. Вона дозволяє системі коректно впровадити нові зміни, тим самим забезпечуючи безпеку та актуальність функціоналу вашого пристрою. В іншому випадку нововведення можуть не набути чинності та ними не можна буде користуватися.

І насамкінець, перезавантаження навіть новенького смартфона сприяє більш ефективному управлінню енергоспоживанням. Це особливо важливо для збереження заряду акумулятора та продовження терміну служби пристрою.

На відміну від комп’ютерів або ноутбуків, смартфони та інші мобільні гаджети рідко зазнають перезавантаження, оскільки вони здебільшого перебувають у режимі очікування.

Фахівці рекомендують проводити процедуру перезавантаження хоча б раз на тиждень. Це допоможе звільнити оперативну пам’ять від тимчасових файлів, запобігти накопиченню непотрібних даних та покращити загальну продуктивність пристрою. Не кажучи вже про глюки та підвисання.

Тим не менш, частота перезавантажень може змінюватись і залежати від ваших особистих переваг. Знайдіть оптимальний для себе графік перезавантажень, який відповідає вашим потребам та сприяє підтримці стабільної роботи вашого смартфона.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у жодному разі не можна заряджати телефон. Одне просте правило допоможе уникнути поломки телефону.