Ваш смартфон "умрет" раньше времени, если игнорировать эти правила: как лучше заряжать устройство

Соблюдение простых правил продлит срок службы устройства

Многие пользователи смартфонов даже не подозревают, что неправильно заряжают свои устройства. Однако несоблюдение простых правил может заметно снизить строк "жизни" девайса.

Широко распространенная практика среди пользователей заключается в том, что они перед сном подсоединяют к смартфону зарядное устройство, пишет itechua. Пока пользователь спит, батарея заряжается и к утру уровень заряда равен ста процентам.

Это может показаться удобным способом зарядки. Но, к сожалению, это очень небезопасно для аккумулятора.

Следует отметить, что регулярная разрядка аккумулятора смартфона "до нуля" отрицательно влияет на состояние батареи. Срок службы аккумулятора может значительно сократиться. Кроме того, чтобы избежать неприятных последствий, владелец гаджета должен пытаться останавливать процесс зарядки на 80-90 процентах.

Кроме того, существуют и другие правила, которые нужно соблюдать во время зарядки смартфона. Во-первых, по возможности нужно подключать к мобильнику только оригинальную зарядку. Если оригинала нет, нужно использовать качественную альтернативу.

Во-вторых, не стоит повышать нагрузку на заряжаемый мобильник. Не оставляйте смартфон на нагретых поверхностях и не пользуйтесь гаджетом, когда уровень заряда батареи заполняется.

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