Как реанимировать телефон после попадания в воду: проверенные способы

Эти проверенные способы спасут не только телефон, но и кошелек владельца

Каждый владелец смартфона хоть раз сталкивался с тем, что телефон падал в воду. Гаджеты "любят" выпадать в раковину, купаться в ванне, стираться в машинке или на них просто разливаются напитки.

Не стоит сразу переживать и смотреть цены на новые телефоны, сперва можно попытаться реанимировать свой гаджет. На портале GSM-ka рассказали наиболее действенный и эффективный лайфхак, как вернуть телефон к жизни после утопления.

Первое, что необходимо сделать, это как можно скорее вытащить телефон из воды. Если он не стирался в машинке полтора часа, то есть все шансы его спасти. Также следует немедленно его выключить, ведь главная причина поломки телефона не воздействие воды, а короткое замыкание. Не включать гаджет лучше на протяжении нескольких дней, чтобы он хорошо просох внутри.

Также, по возможности, нужно разобрать заднюю панель телефона, достать сим-карту, батарею и другие комплектующие. Затем нужно хорошо просушить устройству внутри. Можно использовать пылесос или фен, который обязательно должен работать в холодном режиме. Или же можно поместить телефон в рис — эта крупа хорошо впитывает влагу. В таком состоянии гаджет должен провести еще несколько суток.

Только после того, как телефон полностью высохнет, его можно включать. Есть шанс, что после этих манипуляций телефон будет работать, как и прежде, без малейших признаков купания.

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