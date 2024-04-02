Тормозит и разряжается смартфон: возможно, вашу батарею пора заменить, как узнать

Замена батареи может решить множество проблем со смартфоном

К сожалению, любой смартфон не вечен. В какой-то момент он начинает хуже работать, а виной тому зачастую является износ батареи. Если вы заметили, что гаджет стал тормозить, быстро разряжаться или нагреваться, то, возможно, хорошей идеей будет замена аккумулятора. Это решит все проблемы и продлит ему жизнь, но для начала нужно узнать стоит ли это делать.

"Телеграф" информирует о том, как узнать реальный износ аккумулятора смартфона. Для начала расскажем об iPhone.

На "яблочных" девайсах существует встроенная функция, которая сама подскажет о необходимости замены батареи.

Как проверить

Начиная с 2018 года в операционной системе iOS появились функции, которые "дают пользователям больше информации о состоянии аккумулятора iPhone, чтобы они могли сами определить, влияет ли оно на производительность". Чтобы просмотреть эту информацию, откройте "Настройки". Далее: "Аккумулятор" — "Здоровье и зарядка аккумулятора" (в старых версиях iOS это "Battery Health").

Посмотрите на процентное значение рядом с пунктом "Максимальная емкость" и на сообщение под пунктом "Peak", где могут быть сведения, были ли у iPhone какие-либо проблемы, связанные с аккумулятором. Здесь также указана предельная емкость батареи, на текущий момент.

Батарея считается изношенной, когда её емкость опускается ниже 80%. Если у вас так, то это повод для замены аккумулятора.

Как узнать об износе батареи на Andoid-смартфонах

В магазине Google Play можно найти популярное и полезное приложение под названием AccuBattery. Эта бесплатная утилита не только рассказывает пользователям о реальном состоянии аккумулятора их девайса, но и показывает, какие процессоры сейчас запущены на фоне и сильно "едят" батарею.

Чтобы узнать реальный износ батареи в своем смартфоне: скачайте и установите приложение, разрядите батарею до 15%. Далее поставьте аппарат заряжаться и не трогайте его, пока аккумулятор не наберет полные 100 процентов. Затем оставьте смартфон на зарядке еще на пол часа.

В итоге, откройте AccuBattery и посмотрите, какую емкость аккумулятора покажет программа. Если уровень упал ниже 80%, то батарею желательно поменять.

Напомним, ранее мы писали о том, какой оптимальный процент зарядки мобильного телефона.