Гальмує і розряджається смартфон: можливо, настав час замінити вашу батарею, як дізнатися

Заміна батареї може вирішити багато проблем зі смартфоном

На жаль, будь-який смартфон не вічний. У якийсь момент він починає гірше працювати, а виною тому найчастіше є знос батареї. Якщо ви помітили, що гаджет став гальмувати, швидко розряджатися або нагріватися, то, можливо, гарною ідеєю буде заміна акумулятора. Це вирішить усі проблеми і продовжить йому життя, але для початку потрібно дізнатися, чи варто це робити.

"Телеграф" інформує про те, як дізнатися про реальний знос акумулятора смартфона. Для початку розповімо про iPhone.

На "яблучних" девайсах існує вбудована функція, яка сама підкаже про необхідність заміни батареї.

Як перевірити

Починаючи з 2018 року в операційній системі iOS з’явилися функції, які "дають користувачам більше інформації про стан акумулятора iPhone, щоб вони могли визначити, чи впливає воно на продуктивність". Щоб переглянути цю інформацію, відкрийте "Параметри". Далі: "Акумулятор" — "Здоров’я та заряджання акумулятора" (у старих версіях iOS це "Battery Health").

Подивіться на процентне значення поряд з пунктом "Максимальна ємність" і на повідомлення під пунктом "Peak", де можуть бути відомості, чи були у iPhone якісь проблеми, пов’язані з акумулятором. Тут також вказано граничну ємність батареї, на даний момент.

Батарея вважається зношеною, коли її ємність опускається нижче 80%. Якщо у вас так, це привід для заміни акумулятора.

Як дізнатися про знос батареї на Andoid -смартфонах

У магазині Google Play можна знайти популярний і надкорисний додаток під назвою AccuBattery. Ця безкоштовна утиліта не тільки розповідає користувачам про реальний стан акумулятора їх девайса, але й показує, які процесори зараз запущені на фоні та сильно "їдять" батарею.

Щоб дізнатися реальний знос батареї в своєму смартфоні: скачайте і встановіть додаток, розрядіть батарею до 15%. Далі поставте апарат заряджатися і не чіпайте його, поки акумулятор не набере повні 100 відсотків. Потім залиште смартфон на зарядці ще на пів години.

Після виконання дій вище, відкрийте AccuBattery і подивіться, яку місткість акумулятора покаже програма. Якщо рівень впав нижче 80%, то батарею бажано поміняти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який оптимальний відсоток заряджання мобільного телефону.