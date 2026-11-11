По 5000 грн на ребенка: кто из украинцев может получить помощь к новогодним праздникам
- Автор
-
- Дата публикации
-
Денежный формат поддержки выбрали, чтобы своевременно помочь семьям с учетом организационных обстоятельств
В Счастьенской городской территориальной громаде Луганской области начинается прием документов на разовую помощь детям из уязвимых категорий. Размер выплаты – 5000 грн на каждого ребенка.
О начале социальной программы сообщила Счастьенская городская военная администрация. Деньги предоставят вместо традиционных новогодних подарков.
Поддержка предназначена для детей этой громады, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц и проживают на подконтрольной Украине территории. Принадлежность ребенка к уязвимой категории (ВПЛ) нужно подтвердить документально.
Какие документы нужны для получения помощи
Для оформления выплаты необходимо подать личное заявление и копии документов заявителя: паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. В паспортной копии должны быть первая и вторая страницы, а также страница с местом регистрации. Для ID-карты требуется копия справки о месте регистрации.
На ребенка понадобятся копия свидетельства о рождении и копия справки о постановке на учет как внутренне перемещенного лица. Также нужно приложить копию документа, подтверждающего принадлежность к уязвимой категории: для подтверждения соответствующего статуса достаточно одного документа.
В пакет документов входят и банковские реквизиты: справка об открытии счета заявителя в АО КБ "ПриватБанк" или АО "Ощадбанк". Еще один обязательный документ – выписка из реестра территориальной громады заявителя.
"Копии документов должны быть заверены заявителем с указанием даты, подписи, фамилии и инициалов, а также отметки "Согласно оригиналу"", – сообщила Счастьенская городская военная администрация.
Как сообщал "Телеграф", с 9 ноября 2026 некоторые украинцы могут подать заявление на единовременную зимнюю помощь. Оформить её необходимо до середины декабря.