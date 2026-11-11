Боитесь операции, а ВВК настаивает: что врачи не имеют права вам навязывать

Сведения о болезни, обследовании и семейной жизни нельзя разглашать, кроме предусмотренных законом случаев

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Сам факт прохождения военно-врачебной комиссии не дает врачам права заставлять человека делать операцию. Во время осмотра члены ВВК должны действовать в рамках закона и уважать права пациента, в частности, когда он боится рисков вмешательства или имеет личные убеждения.

О правилах работы врачей комиссии в эксклюзивном материале "Телеграфу" рассказала адвокат Анна Даниэль. Пункт 2.1 Положения № 402 определяет принципы их работы: верховенство права, законность, уважение прав человека, коллегиальность, свободное обсуждение, объективность, беспристрастность и обоснованность решений.

Больше подробностей в материале: ВЛК советует операцию, а вы против: считается ли отказ уклонением от мобилизации .

Добросовестное поведение охватывает шесть принципов: приоритет служебных интересов, компетентность, беспристрастность, прозрачность, конфиденциальность, корректность и вежливость. Врачи должны действовать исключительно в интересах службы, своевременно и результативно выполнять обязанности и постоянно повышать квалификацию.

Частные интересы, политические, религиозные и другие взгляды не должны определять решения комиссии, а давление – влиять на оценку. Принцип прозрачности запрещает скрывать открытую информацию или предоставлять заведомо неполные или ложные сведения. Данные о здоровье и семейной жизни защищает принцип конфиденциальности.

Члены ВЛК должны вести себя так, чтобы не провоцировать конфликтов, не допускать злоупотреблений и не уклоняться от принятия решений. Они также должны знать нормативные акты по военно-врачебной экспертизе.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие документы нужно иметь при себе при проверке ТЦК.